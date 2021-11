Casting aperti per la realizzazione del nuovo film diretto dal regista e attore Marco Bocci. Si cercano comparse, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 60 anni. Le riprese verranno effettuate tra Rieti e dintorni.

Un nuovo film di Bocci

Marco Bocci è più conosciuto come attore, ma negli ultimi anni si è anche dedicato alla regia. A tale proposito possiamo ricordare A Tor Bella Monaca non piove mai, interpretato da attori come Antonia Liskova e Libero De Rienzo.

Ora Bocci sta preparando un nuovo film, prodotto da Minerva Pictures Group S.r.l.. Le riprese sono prossime a partire, e verranno effettuate a Rieti e zone limitrofe nel periodo compreso tra il prossimo 22 novembre e il 18 dicembre sempre di quest'anno.

La richiesta è indirizzata nei confronti di uomini e donne di età compresa tra 18 e 60 anni, come generici ovvero come comparse, disponibili a girare in uno o più giorni nell'ambito del periodo precedentemente indicato. Non essendo previsti rimborsi spese, ma solamente la regolare retribuzione, la produzione sconsiglia i non residenti nelle zone delle riprese a candidarsi.

Verrà seguito rigorosamente quanto previsto in materia di Covid e si richiede pertanto la disponibilità, con spese a carico della produzione, di effettuare i relativi test diagnostici.

Come candidarsi

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono compilare con cura e attenzione il modulo di iscrizione online predisposto dalla produzione, servendosi di un computer fisso e non di un dispositivo mobile.

A tale proposito occorre far riferimento al sito web: sites.google.com/view/lacaccia/.

Innanzitutto è opportuno seguire meticolosamente le indicazioni relative alle foto da inviare, che devono essere scattate per l'occasione e non mostrare anche altre persone o paesaggi di sottofondo. Le fotografie possono essere scattate anche con uno smartphone e lo sfondo deve essere costituito da una parete bianca o a tinta unita.

Inoltre non si devono indossare cappelli, occhiali da sole e il viso deve essere mostrato in tutta la sua evidenza, evitando assolutamente di trovarsi in controluce, con il viso in ombra o con una foto non messa bene a fuoco. Le fotografie da inviare sono due: una in primo piano e una a figura intera (deve mostrare tutto il proprio corpo in una posizione normale).

Prima di caricarle sul form è necessario comprimerle e ottimizzarle. Terminate le indicazioni riguardanti le foto, la pagina web in questione fornisce i dettagli relativi alla iscrizione.

In tal senso si devono inserire tutti i propri dati personali e di contatto, nonchè indicazioni concernenti il codice Iban, altezza, taglia giacca e pantaloni, numero scarpe, colore occhi e capelli. A questo punto si devono caricare le due foto, scattate in base a quanto precisato prima. Infine, prima di procedere all'invio, è necessario dichiarare di non essere dipendenti della Pubblica Amministrazione.