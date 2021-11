Nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 2 novembre 2021 è stato pubblicato il bando di concorso per reclutare 800 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica Militare. Gli 800 saranno ripartiti così: 750 ordinari per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata e 50 destinati al settore d'impiego (COMOS STOS/INCURSORI). Le domande potranno essere inviate dal 5 novembre fino al 4 dicembre 2021, collegandosi sul sito del Ministero della Difesa.

Bando per 800 volontari nell'Aeronautica Militare: modalità e requisiti per potervi prendere parte

Il Ministero della Difesa ha reso pubblico un concorso per il reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata nell'Aeronautica Militare per la durata di un anno. Il reclutamento avverrà in un unico blocco, con tre differenti incorporamenti, così suddivisi:

Il primo nel mese di giugno/luglio 2022 per i primi 250 candidati risultati idonei nella graduatoria del VFP1;

del Il secondo nel mese di agosto 2022 per i secondi 250 candidati idonei nella graduatoria;

Il terzo nel mese di novembre 2022 per i successivi 250 candidati nella graduatoria di merito VFP1 e i rimanenti 50 in quella del settore d'impiego COMOS STOS/INCURSORI.

Per poter prendere parte alla procedura concorsuale si dovrà essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, non avere meno di 18 e più di 25 anni compiuti, non essere stati destituiti da un impiego tenuto presso una pubblica amministrazione, avere il diploma di scuola media inferiore, idoneità fisica all'impiego.

Potranno partecipare sia donne che uomini.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Si potrà presentare la domanda collegandosi nel sito del Ministero della Difesa nella sezione concorsi. Sarà necessario avere uno Spid. Dopo essersi registrati nel portale, i candidati dovranno indicare il concorso al quale partecipare e poi seguire tutta la procedura.

Inoltre i concorrenti prima di inoltrare la domanda dovranno inviare un file in PDF contenente eventualmente il possesso dei seguenti titoli: corsi militari, porto d'armi, brevetto di subacqueo, corso di cultura aeronautica, abilitazioni, brevetti e qualifiche di paracadutista.

Inoltre una volta compilata la domanda verrà inviata una comunicazione a video e successivamente un messaggio di posta elettronica di avvenuta acquisizione.

Termine ultimo è il 4 dicembre 2021.

Fasi del reclutamento

Le fasi del reclutamento si svolgeranno attraverso l'inoltro delle domande e una successiva valutazione dei titoli di merito, con formazione delle graduatorie. I candidati che saranno convocati per gli accertamenti psico-fisici attitudinali e per le prove di efficienza fisica la commissione predisporrà una graduatoria di merito. Tutti quelli che decideranno di non presentarsi risulteranno rinunciatari, a meno che non ci si trovi in una delle seguenti condizioni: accertata positività al Covid 19, morte di un familiare, svolgimento di un altro concorso nelle Forze Armate, eventi di natura eccezionale e infine seduta di laurea o esame di stato.