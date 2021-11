Nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 5 novembre 2021 è stato pubblicato un bando di concorso pubblico da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'assunzione di 40 posti di dirigente di seconda fascia, a tempo pieno ed indeterminato. Il lavoro sarà svolto presso gli uffici periferici e centrali ed un posto sarà riservato alla Provincia autonoma di Bolzano. Termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alle ore 16 del 6 dicembre 2021. Prevista una eventuale prova preselettiva, una prova scritta ed una orale.

Concorso dell'ADM per 40 dirigenti: divisione dei vari posti

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 40 dirigenti di seconda fascia, a tempo pieno ed indeterminato. I posti saranno ripartiti secondo i seguenti codici identificativi:

ADM/ DIR- AMM. N.12 unità nel settore amministrativo- contabile di cui 6 riservati al personale ADM;

ADM/ DIR- ECO N.4 unità nel settore economico di cui 2 riservati al personale ADM;

ADM/ DIR- LEG N.6 unità nel settore legale di cui 3 riservati al personale ADM;

ADM/ DIR- INT N.1 unità nel settore internazionale;

ADM/ DIR- LAB N.6 unità nel settore chimico- biologico di cui 3 riservati al personale ADM;

ADM/ DIR- TCN N.6 unità nel settore tecnico di cui 3 riservati al personale ADM;

ADM/ DIR- INF N.4 unità nel settore statistico- informatico di 2 riservati al personale ADM;

ADM/ DIR- MED N.1 unità nel settore medico;

In totale, 19 posti su 40 sono riservati al personale delle Dogane e dei Monopoli.

Per ciascun codice di concorso è richiesta l'appartenenza all'albo professionale di riferimento.

Requisiti, termini e modalità di presentazione della domanda

I requisiti per poter prendere parte alla procedura concorsuale sono quelli di essere cittadini italiani, avere la maggiore età, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali, essere regolari con il servizio di leva e non essere stati destituiti da un impiego tenuto presso la pubblica amministrazione.

Richiesto inoltre il possesso di uno di questi requisiti: essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con laurea e 5 anni di servizio, di essere in possesso della qualifica di dirigente in particolari enti e strutture pubbliche, con almeno 2 anni di servizio dirigenziali, di avere avuto esperienze lavorative per almeno 4 anni in enti ed organismi internazionali.

La domanda potrà essere presentata collegandosi al portale dell'ADM e completare tutta la procedura entro le ore 16 del 6 dicembre. Obbligatorio avere lo Spid. Alla domanda dovranno essere allegati tramite pdf eventuali titoli di preferenza.

Prevista una prova scritta ed una orale

Per l'espletamento del concorso è prevista una eventuale prova preselettiva se le domande inviate saranno pari o superiori a 3 volte il numero dei posti messi a concorso. La preselettiva sarà composta da un quiz da 60 domande a risposta multipla unica per i codici di concorso. Entro 10 giorni l'inizio della prova sarà pubblicata una banca dati di 5000 quesiti. Saranno ammessi alla prova scritta chi ha totalizzato almeno 42/60.

La prova scritta sarà composta da 40 quesiti a risposta multipla e 4 quesiti a risposta aperta. Sarà ammesso alla prova orale chi avrà fatto nel complesso almeno il punteggio di 70/100. Successivamente si procederà ad una valutazione dei titoli. Infine, la prova orale sarà composta da un colloquio sulle materie oggetto per ciascun codice di concorso e sarà superata con almeno con una votazione di 70/100.