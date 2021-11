Eni S.p.A., multinazionale leader nel settore dell'energia elettrica e del gas, in questo mese di novembre propone delle Offerte di lavoro rivolte a diplomati e laureati, che presentano delle date di scadenza da tenere d'occhio. Le offerte di lavoro si rivolgono a entrambi i sessi e sono senza limiti d'età. L'azienda inoltre prevede la stipula di contratti di apprendistato e a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro per laureati: i dettagli

Nell'elenco delle posizioni disponibili è presente innanzitutto quella per ICT Data & AI Platform Expert. Tale figura si occuperà di progettare e realizzare architetture e piattaforme tecnologiche.

Viene richiesta la Laurea magistrale in Ingegneria e/o Informatica e un'esperienza di almeno tre anni nel ruolo oggetto della ricerca. L'offerta scade il 25 novembre. La sede di lavoro è Milano con contratto a tempo indeterminato.

Si cercano anche esperti commerciali in varie sedi d'Italia ovvero San Donato Milanese, Padova, Verona, Genova, Livorno, Firenze, Ancona, Napoli. Viene richiesta la laurea in Economia; potranno essere presi in considerazione anche diplomi e titoli di studio differenti a fronte di una significativa esperienza nel ruolo e bisogna aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni in attività similari. Il contratto è a tempo Indeterminato. La risorsa dovrà gestire l’affidamento in gestione dei punti vendita di competenza e verificare il corretto adempimento.

Ancora un'altra posizione molto interessante è quella per Junior Internal Auditor che all’interno dell’unità Internal Audit dovrà dare il proprio supporto e contribuire alle attività di analisi dei vari processi oggetto di auditing all’interno di Eni. Dovrà formalizzare l’esito delle verifiche svolte e condividere con il management la realtà oggetto di audit.

Viene richiesta la Laurea magistrale in discipline ad indirizzo scientifico o tecnico e massimo 3 anni di esperienza in attività di assurance in società internazionali o società di revisione/consulenza. La sede di lavoro è sia Roma, sia Milano. Viene offerto un contratto di apprendistato professionalizzante. C'è tempo fino al 25 novembre per inoltrare la candidatura.

Ancora viene prevista l'assunzione anche di un esperto per l’Assistenza Legale M&A, Finanza e Capital Market che si occuperà di fornire supporto alla Direzione Legale e all’area Finanza nella predisposizione, revisione e negoziazione della documentazione legale relativa alle operazioni intraprese da Eni. La risorsa dovrà monitorare l’evoluzione delle normative in ambito di finanza strutturata e fornire supporto alle funzioni Eni. Bisogna esser in possesso di Laurea in Giurisprudenza o analogo titolo di studio e almeno quattro anni di esperienza maturati in primari studi legali. La sede di lavoro è Milano. Il contratto è a tempo indeterminato. L'offerta scade il 26 novembre.

Un'altra posizione aperta è quella per Senior per l’Amministrazione del Personale che si occuperà di pianificare, organizzare e verificare le attività legate agli aspetti di natura fiscale, contributiva e previdenziale di Eni.

La risorsa dovrà proporre indirizzi, metodologie e strumenti per le attività di Amministrazione del personale, gestire i rapporti con gli enti e gli istituti esterni. Viene richiesta la laurea magistrale in discipline economiche, finanziarie o giuridiche e almeno cinque anni di esperienza in ambito amministrativo. La sede di lavoro è Roma e si offre contratto a tempo Indeterminato. L'offerta scade il 26 novembre.

Si cerca anche un Web Developer Specialist che si occuperà dell'evoluzione e manutenzione della piattaforma cloud in ambito IoT e avrà la possibilità di sperimentare soluzioni innovative in ambito energy. Dovrà progettare, sviluppare, effettuare test e manutenzione di soluzioni software in ambiente Cloud.

Viene richiesta la Laurea magistrale in Ingegneria informatica, Informatica o cultura equivalente e un'esperienza professionale di almeno 3 anni. La sede di lavoro è Napoli. Il tipo di contratto è a tempo Indeterminato. L'offerta scade il 26 novembre.

Si cercano anche junior Legal che dovranno occuparsi dello svolgimento delle attività legali, giudiziali, stragiudiziali, contrattuali e di consulenza relative all’ambito indicate. Tale figura avrà il compito di fornire supporto nelle attività di ricerca e monitoraggio giurisprudenziale e normativo e dovrà occuparsi anche della gestione dei contenziosi civili e amministrativi. Viene richiesta la Laurea in Giurisprudenza e massimo tre anni di esperienza maturati in tale ambito.

La sede di lavoro è Milano. Sarà stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante. L'offerta scade il 26 novembre.

Verrà assunto anche uno specialista in Ingegneria Meccanica/Meccatronica che all’interno di EniProgetti si occuperà della progettazione, realizzazione e test di sistemi elettromeccanici ed automatici comprendenti attuazioni, strumenti e sensori. Viene richiesta la Laurea magistrale in Ingegneria meccanica o meccatronica e almeno 3 anni di esperienza maturata nella progettazione di sistemi meccanici/meccatronici, modellazione di sistemi dinamici, gestione commesse/fornitori. La sede di lavoro è Venezia. Il contratto è a tempo indeterminato. L'offerta scade il 29 novembre.

Posizioni aperte per diplomati: la lista completa

Le posizioni aperte per diplomati sono le seguenti:

Esperto Manutenzione Ispettiva che si occuperà di effettuare l’assistenza in campo per i collaudi ed i controlli svolti da personale terzo ed enti esterni. Dovrà inoltre fornire supporto al Responsabile nella definizione delle azioni conseguenti. Fra i requisiti previsti c'è il diploma e un'esperienza di almeno 3 anni maturata nel ruolo in settori affini. La sede di lavoro è Ravenna. Il contratto è a tempo Indeterminato. L'offerta scade il 24 novembre.

Esperto Igiene Industriale che all’interno dell’impianto di Crescentino si occuperà di partecipare alla verifica e al controllo dei parametri relativi ai livelli di esposizione del personale ad agenti di rischio chimici e fisici.

Avrà il compito di assicurare l’aggiornamento dei database relativi ai parametri di igiene industriale e della specifica documentazione prevista da normative di legge e normative aziendali in materia. Viene richiesto il Diploma e un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato. L'offerta scade il 24 novembre.

Operatori per la Distribuzione Energia Elettrica nell’impianto di Crescentino(VC) che si occuperanno di eseguire le manovre e i controlli all'interno delle cabine elettriche sulla base delle disposizioni ricevute. I neoassuntI dovranno effettuare interventi manutentivi sulla base della programmazione e pianificazione schedulate, svolgere sezionamenti elettrici nella cabina elettrica, organizzare le attività delle ditte appaltatrici tramite permessi di lavoro. Viene richiesto Diploma di perito elettrico o elettrotecnico e un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo. Il contratto è a tempo indeterminato. L'offerta scade il 24 novembre.