Nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 22 ottobre 2021 è stato pubblicato un concorso per titoli ed esame orale, per l'assunzione di 20 posti con la qualifica di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale. Il ruolo assegnato è al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con gli uffici che sono ricadenti a Roma. Il termine ultimo per presentare la domanda è fino alle ore 16 del 22 novembre. Il bando è aperto ai soli laureati e sono previste una prova scritta ed una orale.

Ministero dell'Economia e delle Finanze: i requisiti richiesti per il bando da 20 funzionari

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indetto un bando di concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato 20 funzionari amministrativi contabili, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per poter prendere parte alla procedura concorsuale si dovranno avere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, essere in possesso di una delle lauree magistrali o diplomi di lauree indicate nel bando, avere uno dei titoli accademici post laurea corrispondenti ad un dottorato di ricerca in campo giuridico ed economico e un master di secondo livello sempre nello stesso campo.

Inoltre si dovrà avere una adeguata conoscenza della lingua inglese di almeno livello B1, essere idonei all'impiego, non aver ricevuto alcuna condanna penale o essere destituiti dall'impiego in una pubblica amministrazione. Tra le altre cose è richiesto pure che i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del suddetto bando.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al sito del Mef ed essendo muniti di uno Spid di secondo livello. Il termino ultimo è corrispondente alle ore 16 del 22 novembre. Oltre allo Spid è richiesta pure una Pec. Ad ogni domanda inviata sarà attribuito un codice identificativo.

E' previsto inoltre che il candidato dovrà allegare in formato Pdf nel sito del Mef una lettera, in cui spiega la scelta di partecipare a questo concorso e anche il curriculum vitae datato e firmato.

Nel bando non è specificato nessun versamento di tassa. Il concorso verrà espletato attraverso una valutazione dei titoli, che sarà precedente rispetto alla prova orale. Nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre sarà resa nota la graduatoria di chi avrà raggiunto il punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale. Le prove potranno anche essere svolte in modalità decentrate e con l'ausilio di strumentazioni informatiche.

Prevista una prova orale

La valutazione dei titoli verrà espressa in trentesimi.

Saranno ammessi alla prova orale tutti quelli che avranno ottenuto la votazione minima di 21/30 e nel caso in cui i candidati ad avere raggiunto questo punteggio fossero inferiori a quattro volte il numero dei posti messo a concorso, saranno ammessi un numero pari a raggiungere tale soglia. La prova orale si intenderà superata con una votazione minima di 21/30. Le materie oggetto del concorso sono: ordinamento, attribuzioni e codice di comportamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Infine ci saranno pure un colloquio in lingua inglese e uno per accertare la conoscenza delle strumentazioni informatiche più diffuse.