Sono 17.000 le Offerte di lavoro disponibili, su tutto il territorio nazionale, per la figura di magazziniere. Tra le professioni più multiformi nel mondo del lavoro, secondo una recente ricerca quella del magazziniere è la figura professionale più richiesta in Italia, seguita dall'impiegato contabile e l'addetto alle pulizie. I compiti riguardano prevalentemente la gestione del magazzino di un'azienda, quindi dalla ricezione delle merci, fino al loro stoccaggio e alla spedizione.

Le mansioni del magazziniere

Il compito del magazziniere è quello di ricevere e ispezionare tutta la merce in entrata e controllarne l’integrità.

La perfetta organizzazione è una delle competenze che viene chiesta al magazziniere, in quanto si deve occupare dello stoccaggio della merce nelle aree di competenza, ma anche dell'organizzazione delle manovre di "picking e packing", utilizzate nella preparazione degli ordini e consistenti nel prelievo degli articoli e il successivo imballaggio.

Oltre a tutto questo il magazziniere deve occuparsi dei prodotti in ritiro e in consegna, fare l'inventario del magazzino e ovviamente controllare le giacenze.

La formazione del magazziniere

Nella formazione del magazziniere viene richiesto l'uso dei principali macchinari presenti in magazzino, per questo è preferibile munirsi di patentino per muletti, transpallet e rettratili, in maniera tale da poterlo inserire nel proprio curriculum vitae.

Oltre alla dimestichezza con questi mezzi, viene anche chiesta una buona base amministrativa per gestire la documentazione di trasporto, ma anche affidabilità e capacità di saper lavorare in autonomia con un buono spirito d'iniziativa.

L'offerta di Amazon per il ruolo di magazziniere

Tra le 17.000 offerte disponibili in tutta Italia per il ruolo di magazziniere c'è anche quella di Amazon.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'azienda di commercio elettronico, infatti, è alla ricerca di addetti allo smistamento da inserire nel proprio organico negli stabilimenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Nell'offerta non viene richiesta un'esperienza pregressa specifica, in quanto sarà compito dell'azienda adempiere a un'adeguata formazione del neo assunto sul posto di lavoro.

Si chiede la disponibilità di lavorare su turni, sia di giorno che di notte.

Amazon garantisce uno stipendio competitivo e la possibilità di lavorare in un ambiente moderno, organizzato e sicuro, grazie anche alle rigorose misure anti Covid-19 che vengono attuate per garantire la salute sul posto di lavoro.

Per candidarsi, basta scegliere la posizione e la località desiderata tra le diverse opzioni presenti online. Dopo aver cliccato sul link l’utente verrà condotto nella sezione del sito Amazon dedicata alle carriere, dove avrà l'opportunità di inoltrare la domanda senza aver bisogno del curriculum.

Per candidarti a questa posizione in modo veloce e sicuro vai all'offerta di lavoro sul sito del nostro partner Jobrapido.

Disclaimer: Speriamo che questo articolo ti sia piaciuto! Tutte le offerte di lavoro sono selezionate in modo indipendente dalla nostra redazione. In pochi click e senza costi offriamo ai nostri lettori un modo semplice e veloce per candidarsi a migliaia di posizioni in tutta Italia. Con alcuni siti linkati nel canale Offerte di Lavoro Blasting News ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota che ci permette di mantenere questo servizio gratuito.