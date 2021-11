Poste Italiane è attualmente alla ricerca di personale, sia diplomato che laureato, da inserire in vari uffici presenti su tutto il territorio nazionale.

In particolare le assunzioni programmate in questo periodo interessano le figure di portalettere (in 11 regioni italiane), consulente finanziario (in tutta Italia) e sportellisti (in provincia di Bolzano).

Tutte le Offerte di lavoro sono rivolte a entrambi i sessi, senza particolari limiti di età e sono soggette a precisi termini di scadenza.

Cercasi portalettere, consulenti commerciali e sportellisti

Nell'elenco delle posizioni aperte in questo momento troviamo innanzitutto la figura di portalettere. Il candidato deve aver conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea con votazione di 102/110. Viene previsto la stipula di un contratto a tempo determinato. Le sedi di lavoro sono le seguenti 11 regioni italiane: Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta. L'inoltro della domanda è fissata al 21 novembre.

Si cercano anche consulenti finanziari da inserire nella rete di uffici postali di tutte le regioni italiane per attività di promozione e vendita di servizi assicurativi e finanziari.

Sarà stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante, che prevede una sorta di formazione e affiancamento del neoassunto in un ambiente di lavoro multiforme e stimolante. Il candidato ideale è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e ha voglia di mettersi in gioco nel misurarsi con obiettivi commerciali.

È necessario possedere inoltre un’ottima conoscenza del pacchetto Office con i quali organizza efficacemente le sue attività. L'offerta di lavoro scade il 31 dicembre.

Infine si ricercano anche operatori di front end o sportellisti da inserire solo nella provincia autonoma di Bolzano (Val Gardena, Val Venosta, Val Passiria, Val Pusteria, Oltradige Bassa Atesina).

In tal caso sono indispensabili il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo. Viene previsto un iniziale contratto di lavoro a tempo determinato. C'è tempo fino al 31 dicembre per l'invio della domanda di partecipazione.

Informazioni per l'invio della candidatura

Tutti gli interessati a una di tali posizioni aperte possono inviare le domande di candidatura in modalità telematica, collegandosi da casa al sito di Poste Italiane. Il percorso da seguire è il seguente: occorre cliccare la sezione "Carriere", poi "Posizioni aperte", aprire l'offerta prescelta e caricare il proprio curriculum con allegati e dati personali.

Gli step della selezione sono diversi in base a ogni posizione. In particolare è prevista una prova pratica con l'uso del motociclo per la figura del portalettere.