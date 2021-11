L'azienda Poste Italiane sta proseguendo con le selezioni di nuovo personale da impiegare presso gli uffici di tutte le regioni della nostra penisola in qualità di portalettere.

Inizialmente, secondo il primo annuncio pubblicato, le selezioni si sarebbero dovute concludere lo scorso 21 novembre, ma un aggiornamento sul sito della società ha reso noto che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata posticipata al prossimo 28 novembre.

Coloro che sono interessati a candidarsi, dunque, hanno ancora diversi giorni a disposizione per poter inviare la propria domanda di partecipazione attraverso il form appositamente predisposto sul sito della società.

Le regioni interessate

Come già anticipato nel paragrafo precedente, le assunzioni in questione riguardano gli uffici postali siti in tutte le regioni Italiane. Il numero delle singole assunzioni per ciascuna regione non è specificato nell'annuncio, ma dipenderà dalle esigenze dell'azienda in quella determinata zona.

Nella domanda di partecipazione, ciascun candidato avrà la possibilità di segnalare un'unica area geografica di preferenza.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Per inviare la propria candidatura ed essere assunti come portalettere, sarà necessario possedere alcune caratteristiche. Dal punto di vista dei titoli di studio, non ne sono richiesti di particolari, ma è sufficiente il possesso di un diploma di scuola superiore, conseguito con un punteggio di settanta su cento.

Soltanto per gli uffici della provincia di Bolzano sarà richiesto il possesso del patentino di bilinguismo.

Altro requisito importante è la patente di guida in corso di validità, necessaria per la guida del mezzo aziendale: anche questo elemento è di fondamentale importanza perchè la guida del mezzo costituirà oggetto di una delle prove selettive, il superamento della quale sarà imprescindibile per l'eventuale assunzione.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione dovranno pervenire telematicamente, attraverso il form messo a disposizione sul sito di Poste Italiane.

Nella sezione recruiting, infatti, selezionando l'annuncio di proprio interesse e cliccandoci sopra, sarà possibile accedere alla scheda del singolo profilo e da lì, previa registrazione al sistema, inserire i propri dati.

Il procedimento di selezione sarà avviato attraverso una comunicazione da parte delle risorse umane dell'azienda, con l'invito ad effettuare un test di persona oppure online. Seguiranno un colloquio in azienda ed una prova di guida.

I candidati eventualmente selezionati verranno introdotti in azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato.