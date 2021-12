Continuano le assunzioni nel gruppo Poste Italiane che, nell'ambito dell'operazione per il potenziamento del proprio organico ha indetto le selezioni per consulenti in ambito commerciale e finanziario in tutta Italia e figure di front-end che svolgeranno le proprie mansioni nelle sedi presenti nella provincia autonoma di Bolzano.

Poste Italiane assume diplomati e laureati

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro diplomati e non, che desiderano avviare una carriera nel settore finanziario e postale, dove avranno la possibilità di affiancarsi con professionisti del settore per l'apprendimento delle conoscenze necessarie per svolgere le proprie mansioni in completa autonomia.

Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale del gruppo Poste Italiane, sono indette le assunzioni per figure di front-end e consulenti in ambito commerciale e finanziario.

Assunzioni in corso per figure di front-end

I primi verranno inseriti nelle sedi presenti nella provincia autonoma di Bolzano ed in particolare, in Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato e Otradige Bassa Atesina. Le risorse svolgeranno mansioni di back office offrendo servizi di qualità alla clientela, informazioni dettagliate sui prodotti finanziari del gruppo Poste Italiane, oltre ad occupare delle operazioni di cassa e pagamenti bollettini. Tra le mansioni previste, anche le varie operazioni di sportello.

Potranno candidarsi alla posizione di figure di front-end tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano il patentino di bilinguismo, oltre ad avere ottime capacità di comunicazione e di relazione.

Si ricercano anche consulenti

I consulenti in ambito commerciale e finanziario, invece, avranno le seguenti responsabilità: fornire le informazioni necessarie sui prodotti e servizi di Poste Italiane, svolgere le attività di promozione e vendita cercando di espletare tutte le pratiche amministrative ed operative ed assistere la clientela rispondente ai dubbi e perplessità.

Dovranno anche occuparsi della risoluzione di eventuali problematiche riscontrate. Servirà una laurea anche triennale, ottime capacità di pianificazione e di organizzazione del proprio lavoro in completa autonomia, conoscenza del pacchetto Office e capacità di relazione con il pubblico. Le risorse verranno affiancate da personale qualificato e verranno inseriti con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante.

Le candidature verranno accettate solo con la procedura telematica, alla sezione "Lavora con noi" del gruppo Poste Italiane dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae corredato dalla documentazione attestante il possesso dei titoli conseguiti.