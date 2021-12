Nella Gazzetta Ufficiale numero 97 del 7 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 140 Commissari della Polizia di Stato. Per poter partecipare è richiesta la maggiore età e non avere oltre 29 anni. Le domande potranno essere inviate in modalità telematica entro le ore 23:59 del 7 gennaio 2022. Per l'espletamento delle selezioni sono previste varie prove, tra cui quella preselettiva, scritta, orale e prove di efficienza fisica e psico-attitudinale.

Bando di concorso della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha bandito un concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 140 Commissari della carriera di funzionari.

Dei posti totali messi a disposizione, 3 saranno riservati a chi ha un attestato di bilinguismo, 34 a coniugi, figli superstiti o ai parenti in linea collaterale di secondo grado del personale morto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate. Inoltre sono previsti 3 posti per gli ufficiali che hanno concluso la ferma biennale e 1 posto per coloro che hanno conseguito la maturità presso il Centro studi di Fermo.

Modalità e requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura concorsuale è richiesta la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici ed essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psicofisica e attitudinale.

Inoltre si dovrà avere la laurea magistrale in Giurisprudenza, quella specialistica in teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica e la specialistica in Giurisprudenza. Tra gli altri criteri di selezione, non si dovrà essere stati dispensati da un lavoro precedentemente svolto presso una Pubblica amministrazione.

La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente collegandosi al sito della Polizia di Stato e si dovrà avere uno Spid e una Pec. Termine ultimo per l'invio della domanda le ore 23:59 del 7 gennaio. Una volta completata la domanda, all'indirizzo di posta elettronica verrà recapitata una copia della stessa. Il concorso sarà articolato in una prova preselettiva, prova di efficienza fisica, accertamenti psico fisici e attutudinali, due scritti, una valutazione titoli e una prova orale.

Tutte le prove previste

La prima prova prevista è la preselettiva e sarà composta da 200 domande nelle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale e diritto amministrativo. È prevista la pubblicazione di una banca dati di 5000 quesiti. Successivamente avverrà una prova fisica in cui i candidati saranno tenuti a svolgere una corsa di 1000 metri, il salto in alto e dei piegamenti sulle braccia.

Gli accertamenti psico-fisici consisteranno in un esame clinico, una valutazione psichica, accertamenti strumentali e di laboratorio. Gli accertamenti attitudinali invece saranno orientati a esaminare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia.

Inoltre sono previste due prove scritte e una orale. Quelle scritte avranno una durata totale di otto ore e saranno ammessi alla prova orale coloro i quali otterranno nell'arco dei due scritti almeno un punteggio pari a 21/30. Infine dovrà essere svolta una prova orale che si intenderà superata con una votazione minima di 18/30.