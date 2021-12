Il nuovo portale di reclutamento inPA, messo a disposizione dal Governo Italiano, ha pubblicato degli avvisi di selezione per 1.000 professionisti ed esperti per l'affidamento d'incarichi per supportare le amministrazioni territoriali nelle procedure di semplificazione nell'attuazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR).

Nell'ottica di avvalersi di valide figure per attuare i piani messi a disposizione dal Governo, tramite i fondi del PNRR, sono state emanate delle richieste di collaborazione a figure professionali ed esperte del territorio che abbiano i requisiti richiesti dagli avvisi.

La richiesta di collaborazione vede la ricerca di mille professionisti ed esperti, destinati per il 40% al Sud e per il 60% al Centro-Nord, per un periodo di tre anni a supporto delle Regioni e delle Province autonome, che provvederanno a collocarle nelle varie amministrazioni territoriali (uffici regionali, comunale e provinciali), per la gestione delle procedure complesse, nella risoluzione delle criticità e per la conclusione delle procedure già avviate.

Le figure richieste sono: ingegneri, architetti, geometri, biologi, agronomi, chimici, fisici, geologi, esperti giuridici, digitali e gestionali, informatici e statistici. Sarà possibile presentare la propria candidatura entro il 6 dicembre 2021.

Il finanziamento messo a disposizione, tramite il Dpcm 12 novembre 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n.284 del 29-11-2021, è di 320,3 milioni di euro, che andranno alle Regioni e alle Province autonome per il conferimento degli incarichi.

Assegnazione degli incarichi

Completata la procedura d'iscrizione alla candidatura per il rapporto di collaborazione, il portale inPA genererà un elenco con i profili dei professionisti ed esperti idonei, in base alle figure richieste dagli avvisi.

Gli elenchi verranno inviati alle Regioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in base alle necessità dei profili richiesti indicati nei Piani territoriali approvati dal Dipartimento ed entro il 31 dicembre 2021 le Regioni e le Province autonome individueranno i professionisti a cui verranno affidati gli incarichi. Il provvedimento sarà affidato inoltre a cabine di regia regionali costituite da rappresentanti di regioni e province autonome e di associazioni quali Anci e Upi terrritoriali che saranno incaricati della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti.

I professionisti e gli esperti dovranno possedere delle precedenti esperienze nei profili richiesti, il contratto proposto sarà un rapporto di collaborazione di circa un anno con possibilità di rinnovo e il corrispettivo massimo stipulabile è di € 108.000,00. La valutazione di idoneità sarà espletata mediante colloquio.