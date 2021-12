L'azienda di trasporti milanese Atm ha inserito vari annunci nella sua pagina web delle carriere. Alcuni di questi contengono posizioni di lavoro tecnico e contabile per diplomati e laureati ed è possibile candidarsi online tramite la pagina stessa. Inoltre, in ciascun annuncio viene precisato che alle selezioni possono partecipare uomini, donne, coloro che appartengono alle categorie protette e persone che non abbiano subito sentenze penali o siano in corso di processo.

Alcuni addetti ricercati per il lavoro tecnico

Quanto al lavoro tecnico, sono ricercati operai per gli interventi alle linee della metropolitana.

Quindi il candidato dovrà verificare la presenza di guasti o malfunzionamenti in modo da ripararli ed eventualmente sostituire i pezzi difettosi. Per questo ruolo sono richiesti determinati requisiti ma in via facoltativa, ovvero il possesso di un diploma o titolo di studio di tipo meccanico, edile o elettromeccanico e la patente C. In più, sono preferibili coloro che abbiano già esperienza nel campo e conoscenza delle tecniche di manutenzione. A livello contrattuale, il futuro operaio dovrà svolgere il turno di notte nella città di Milano e la retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza del candidato.

Altro lavoro tecnico riguarda la ricerca di operatori delle linee automatiche. In questo caso, i neo assunti dovranno controllare il funzionamento corretto dei treni della metropolitana sia direttamente sul posto che dalla centrale operativa e coordineranno il team di assistenti di bordo.

Può accedere alle selezioni chi è in possesso di un diploma tecnico o una laurea triennale e della patente B. L'annuncio ufficiale precisa anche che sarà preferito chi ha già esperienza e conoscenza dell'inglese. L'inquadramento e il compenso mensile si baseranno su quanto previsto dal contratto nazionale di categoria.

Si lavorerà a Milano

Personale richiesto per il lavoro contabile

Per l'area contabile, Atm ricerca addetti al bilancio i quali dovranno occuparsi di scritture contabili, bilancio annuale, consolidato e dell'analisi delle differenze rispetto al budget. Al selezionato sono richiesti: laurea in economia, esperienza di almeno 3 anni, conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali, dimestichezza con l'uso dei programmi Sap, Tagetik e Office.

Il contratto sarà proporzionato alle competenze e il luogo di lavoro è Milano.

Sono selezionati per lavorare a Milano anche addetti al business plan i quali avranno il compito di elaborare tale piano, analizzare costi, ricavi, scostamenti e l'investimento complessivo di una gara d'appalto. Per tali mansioni sono richieste persone che abbiano esperienza, in particolare a livello di appalti internazionali. Costituirà un vantaggio il possesso di una laurea in economia, ingegneria gestionale o materie simili, la conoscenza dell'inglese e del francese o l'aver conseguito un master economico e finanziario. Anche in questo caso l'inquadramento e lo stipendio saranno adeguati al tipo di lavoro.

Le candidature online

Le candidature dovranno essere effettuate online digitando 'atm lavora con noi' su un motore di ricerca. Una volta ottenuto il link al portale delle carriere, quest'ultimo mostrerà subito la lista delle posizioni aperte che comprende le offerte di lavoro descritte sopra. Cliccando la propria scelta se ne leggerà la descrizione e tramite il pulsante 'Candidati' si potranno inserire i propri dati anagrafici e del curriculum.