Il noto marchio del bricolage Bricoman ha inserito vari annunci di lavoro all'interno del suo portale telematico. In particolare, si tratta di ricerche in corso di addetti vendita, cassa e logistica a cui è possibile candidarsi senza dover rispettare date di scadenza. Per queste figure l'azienda ha intenzione di selezionare i diplomati delle scuole superiori e consente anche di effettuare una candidatura spontanea. Gli annunci sono rivolti sia a uomini che a donne.

Gli addetti ricercati da Bricoman

Tra gli addetti attualmente ricercati da Bricoman compare l'addetto vendita il quale dovrà assistere qualsiasi tipo di cliente nella scelta del prodotto.

Inoltre, sarà suo compito assicurare che gli scaffali siano riforniti e mostrino una chiara esposizione di prezzi e caratteristiche dei prodotti. Il requisito base richiesto al candidato è il possesso di un diploma, ma vanno ad aggiungersi anche capacità di relazionarsi con il pubblico e qualche esperienza in questo tipo di lavoro. L'inquadramento sarà a tempo determinato, l'azienda offre anche continua formazione professionale e le sedi in cui si andrà a lavorare saranno: Venegono Inferiore, Bologna, Carate Brianza, Caronno Pertusella, Catania Misterbianco, Cerro Maggiore, Dalmine, Ferrara, Genova, Milano Pero, Milano Segrate, Modena, Orbassano, Parma, Pisa, Ragusa, Rezzato, Roma Fidene, Roma Prenestina, San Fior, Sesto Fiorentino, Udine, Verona, Altavilla e Aprilia.

Quanto alla ricerca di addetti cassa, i candidati gestiranno il contante, i pagamenti, la fatturazione e aiuteranno anche l'area vendite. I cassieri dovranno essere precisi nel svolgere i loro compiti, ma a parte questo gli altri requisiti, il contratto e i luoghi di lavoro sono gli stessi della posizione precedente.

Coloro che invece si occupano di logistica avranno il compito di garantire che entrata e uscita della merce siano in equilibrio col reparto vendite e la cassa.

Inoltre, i neo assunti dovranno gestire anche le spedizioni derivanti dagli acquisti online. Anche in questo caso, tutto ciò che riguarda i requisiti e l'inquadramento resta uguale a quanto detto per le altre offerte lavorative.

Come si fanno le candidature

Le candidature alle tre offerte di lavoro descritte sopra si fanno online digitando 'bricoman lavora con noi'.

In questo modo si potrà accedere alla pagina delle carriere dove il menu in alto 'Crea il tuo cv' consentirà di inserire i propri dati e di allegare il curriculum. Per visualizzare la lista delle posizioni aperte e leggerne la descrizione bisognerà invece usare il menu in alto 'Candidati' e poi cliccare su 'Negozi'. Si precisa che venditori e logistici sono ricercati anche per il negozio di nuova apertura a Ravenna.