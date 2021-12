Ferrovie dello Stato ha nuovamente inserito annunci nella sezione delle carriere del suo sito ufficiale. Si tratta di lavoro operativo rivolto a diplomati e laureati, i primi assunti come operatori per la manutenzione dei rotabili e i secondi come progettisti di tracciati e impianti civili. Per candidarsi bisognerà accedere al portale indicato prima e si potrà partecipare alle selezioni entro gennaio.

Gli addetti al lavoro operativo ricercati da Ferrovie

Tra gli addetti al lavoro operativo ricercati attualmente da Ferrovie compaiono gli operatori per la manutenzione dei rotabili.

I candidati applicheranno gli interventi manutentivi ordinari e straordinari su treni, impianti e ogni attrezzatura aziendale. Per questo ruolo è richiesto il possesso di uno dei diplomi riportati nell'annuncio ufficiale, ovvero "con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica; Elettronica e Elettrotecnica, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia". Viene inoltre precisato che anche il voto del titolo di studio potrebbe essere considerato ai fini della selezione. L'inquadramento prevede un periodo di apprendistato per cui potranno partecipare alla campagna assunzioni entro il 5 gennaio solo coloro che hanno fino a 29 anni di età. Le sedi di lavoro saranno Venezia e Roma e i candidati dovranno avere la residenza rispettivamente in Veneto e Lazio.

Quanto alla ricerca di progettisti di tracciati, i neo assunti avranno il compito di redigere e progettare linee ferroviarie, metropolitane e stradali seguendo le procedure aziendali e rispettando le norme in materia. Inoltre si occuperanno anche dei rapporti con i fornitori del materiale necessario a realizzare le opere. In questo caso, l'azienda richiede laureati in ingegneria civile o dei trasporti che abbiano almeno 3 anni di esperienza.

In più, i candidati dovranno conoscere le norme nazionali e internazionali di settore, i sistemi e i programmi informatici dettagliatamente elencati nell'annuncio ufficiale e l'inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, si lavorerà a Brescia ma con la possibilità di trasferte in altre sedi. Candidatura possibile fino al 3 gennaio.

La posizione del progettista di impianti civili prevede il controllo dei progetti esterni di impianti, la redazione di preventivi sui costi e dei contratti con i fornitori. Il requisito principale richiesto è il possesso di una laurea in ingegneria civile con specializzazione in impianti civili. Si aggiungono 5 anni di esperienza in questo campo, la conoscenza delle tecniche e dei software specifici indicati con precisione nel relativo annuncio e dell'inglese. L'inquadramento è a tempo indeterminato e sono previsti spostamenti in Italia e all'estero. La sede di lavoro principale sarà Brescia. Anche qui è possibile candidarsi fino al 3 gennaio.

Come candidarsi online

Per candidarsi online sarà indispensabile digitare 'ferrovie dello stato lavora con noi' in modo da ottenere il link alla pagina web delle carriere.

Una volta all'interno di questa, la voce 'campagne di ricerca' condurrà direttamente all'elenco delle offerte di lavoro, incluse le posizioni descritte sopra. Un click sulla propria scelta ne darà una descrizione dettagliata e il pulsante 'Candidati' consentirà di registrarsi e di inserire i dati del proprio curriculum.