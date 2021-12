Eni ha inserito ultimamente nuovi annunci nel suo sito ufficiale delle carriere e tra questi figurano le ricerche di esperti in amministrazione, infrastrutture e igiene industriale. Le candidature alle tre posizioni possono effettuarsi entro il 3 gennaio sul sito indicato e la partecipazione alle selezioni è aperta a diplomati e laureati. Negli annunci viene anche specificato che verranno contattati solamente gli idonei ai ruoli scelti.

Gli esperti ricercati da Eni

Tra gli esperti di cui ha bisogno ultimamente Eni vi sono coloro che si occuperanno del lavoro amministrativo.

Al candidato verrà affidato il compito di gestire il fondo bombole a metano, ovvero si occuperà di ricevimento, controllo e conservazione delle fatture. Per questo ruolo sono richiesti: il possesso di un diploma, esperienza di 3 anni nel settore e dimestichezza nell'uso dei programmi Excel e Sap. Il contratto di lavoro sarà di 1 anno e si lavorerà presso la sede di Roma.

Altra figura ricercata è l'esperto infrastrutture il quale dovrà progettare, realizzare e monitorare soluzioni tecnologiche digitali per conto della società D-Share, specializzata nella fornitura di software per i canali della comunicazione. Eni richiede il possesso di una laurea triennale in campo informatico o dell'ingegneria, esperienza pregressa di almeno 3 anni e la conoscenza di determinati strumenti tecnici e linguaggi di programmazione elencati in modo dettagliato all'interno dell'annuncio ufficiale.

Il candidato dovrà sapere bene anche l'inglese. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si verrà destinati a Bari o Milano.

Un'ultima posizione da considerare è l'esperto di igiene industriale il quale verificherà come e in che misura il personale viene esposto alle sostanze nocive. Redigerà poi un rapporto sui risultati per controllare che ci sia il rispetto della normativa in materia di igiene.

I requisiti richiesti sono il possesso di un diploma ed esperienza di 3 anni. Il lavoro verrà svolto a tempo indeterminato presso la società Versalis di Crescentino, provincia di Vercelli.

Come si effettuano le candidature

Le candidature vanno eseguite online, ovvero si digita 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca per ottenere il link alla pagina dedicata alle carriere.

Al suo interno sono elencate le Offerte di lavoro, comprese le tre posizioni descritte sopra. Basterà cliccare la propria scelta per leggerne la descrizione e poi il pulsante 'Candidati online' per inserire i dati e allegare il curriculum. Cliccando invece su 'processo di selezione' si potrà avere informazioni su come avviene la scelta degli idonei a seconda se ci si candida per un ruolo junior o senior.