Dalla pagina web delle carriere della società di trasporto ferroviario Italo emerge che l'azienda continua a selezionare risorse umane laureate ma anche solo diplomate. In particolare, in questo momento, sono aperte le ricerche per addetti alla pianificazione e controllo, al budget e reporting e alla contabilità e bilancio. Non ci sono date di scadenza esplicite entro cui candidarsi per queste posizioni lavorative, la cui sede di impiego è a Roma. I curriculum vanno inviati in via telematica sul sito aziendale.

Occorre ricordare che viene data pure la possibilità di effettuare una candidatura spontanea nel caso in cui non si abbia l'idoneità alle posizioni attualmente aperte.

Gli addetti ricercati da Italo

Tra gli addetti ricercati da Italo vi è l'addetto a pianificazione e controllo. Il nuovo assunto dovrà controllare l'andamento economico e finanziario dell'azienda rispetto a quanto pianificato e come esso viene condizionato dagli eventi esterni. Inoltre, sarà suo compito redigere rapporti sui risultati rinvenuti. Per partecipare alla selezione sono fondamentali: il possesso di una laurea in materie economiche e finanziarie, almeno quattro anni di esperienza in questo settore, conoscenza dell'inglese, dei programmi Office, Sap e delle tecniche di pianificazione aziendale. La retribuzione e il contratto di lavoro saranno adeguati all'esperienza del candidato; il luogo di lavoro sarà a Roma.

Una seconda posizione aperta è quella dell'addetto al budget e reporting, il quale analizzerà l'andamento dei costi per verificare lo scostamento dalle previsioni iniziali. La figura ideale per questa mansione deve avere una laurea in economia, statistica o ingegneria gestionale, esperienza precedente e conoscenza di Office e Sap.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in questo caso, l'inquadramento e il compenso mensile si baseranno sul livello di esperienza e il luogo di lavoro è Roma.

Un terzo ruolo attualmente aperto è l'addetto alla contabilità e bilancio. In particolare, Italo ricerca persone che si occupino delle scritture contabili e dei bilanci rispettando la normativa in materia.

Dunque saranno ammessi alla campagna assunzioni coloro in possesso di un diploma da ragioniere o di una laurea economica e che conoscano i principi contabili nazionali e internazionali, Office e l'inglese. Sarà valutato positivamente chi ha già almeno 1-2 anni di esperienza come contabile. Pure per questa offerta, l'inquadramento e il compenso mensile si baseranno sul livello di esperienza e il luogo di lavoro sarà Roma.

Come inviare il curriculum

Per inoltrare il curriculum bisogna digitare 'Italo lavora con noi' su un motore di ricerca. Una volta che ci si trova sul portale aziendale dedicato alle carriere sarà necessario cliccare su 'Selezioni in corso' per avere la lista delle offerte di lavoro, tra cui compariranno pure le tre descritte sopra. Infine, per completare la candidatura basterà selezionare la propria scelta e riempire i riquadri presenti sotto la descrizione di mansioni, requisiti e sede lavorativa.