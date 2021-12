Per le regioni Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto si stanno cercando addetti SDA Express Courier e Postel Spa.

Il numero delle assunzioni dipenderà dalle esigenze di Poste Italiane e i neo assunti verranno ripartiti tra le sedi di Milano, Melzo, Varese, Piacenza, Venezia, Verona, Bologna, Arezzo e Firenze, Roma, Pomezia e Rieti.

Requisiti di partecipazione

Per poter prendere parte alle selezioni per SDA Express Courier non è necessario possedere particolari requisiti tecnici o professionali, ma è sufficiente che si possieda il diploma di maturità conseguito con un punteggio di almeno 70 su 100; l'indicazione del voto del diploma è un dato importante in quanto, come chiaramente specificato nell'annuncio, non saranno prese in considerazione tutte le candidature che ne risulteranno prive.

Un altro elemento richiesto riguarda l'idoneità generica al lavoro che, qualora il candidato dovesse essere assunto, dovrà essere supportata da idonea documentazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale di appartenenza.

Dal punto di vista personale, si richiede che il candidato sappia lavorare all'interno di un contesto lavorativo dinamico e che sia disponibile a lavorare su turni.

Caratteristiche contrattuali e modalità di selezione

I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

l'annuncio non moostra una data di scadenza, per cui una volta inviata la propria candidatura, eventualmente, l'avvio dell'iter di selezione sarà anticipato da una telefonata da parte di SDA Express Courier e Postel Sda, che proporrà ai soggetti interessati un test di ragionamento logico.

Coloro che supereranno questo primo step, saranno ammessi alla fase successiva, avente ad oggetto un colloquio motivazionale.

Iter di candidatura

Poste Italiane consente di inviare le candidature attraverso il proprio sito web, rispondendo ai singoli annunci inerenti agli specifici profili ricercati in quel momento oppure inviando una candidatura spontanea.

In entrambi i casi, il candidato interessato dovrà cliccare sul pulsante azzurro recante la scritta "invia candidatura ora": a questo punto, gli sarà richiesto di inserire la propria mail e di prendere visione dell'informativa sulla privacy. Ai fini della conferma dell'identità della persona, nel passaggio successivo sarà richiesto al soggetto di inserire un codice ricevuto via email.

Una volta inserito il codice, si potrà passare alla fase inerente all'inserimento dei dati anagrafici, al percorso di studi e alle esperienze lavorative effettuale; c'è anche la possibilità di evitare questo passaggio, acconsentendo all'importazione del proprio profilo Linkedin.