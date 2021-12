Ferrovie dello Stato continua a inserire annunci nella pagina web delle carriere e tra questi compaiono tre posizioni aperte riguardanti il lavoro tecnico nelle aree progettazione, manutenzione e assistenza alle opere tecnologiche. Nella descrizione degli annunci si parla di posizioni rivolte a diplomati e laureati con contratto a tempo indeterminato ed è possibile candidarsi tramite la stessa pagina indicata prima entro determinate scadenze. Si precisa che soltanto per l'area manutenzione si cercano persone con residenza in Emilia-Romagna.

Tre offerte di lavoro tecnico pubblicate da Ferrovie

Un primo annuncio pubblicato da Ferrovie riguardante il lavoro tecnico descrive la ricerca dello specialista impianti di segnalazione e sicurezza. Questa figura professionale collaborerà nella progettazione del sistema ferroviario, analizzandone procedure e problematiche. Inoltre, dovrà redigere la documentazione necessaria per avere l'autorizzazione a realizzare i progetti e presentare rapporti sul controllo. Per partecipare alle selezioni, le lauree ammesse sono: ingegneria elettrica, elettronica, informatica, delle telecomunicazioni e dei trasporti. In più vengono richiesti almeno 3 anni di esperienza in questo settore, la conoscenza dei programmi Autocad 2d, Office e la disponibilità a spostarsi anche in altre sedi dell'azienda.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato ed è possibile candidarsi entro il 9 gennaio 2022. Inizialmente si verrà assegnati alla sede di Bari.

L'azienda ricerca anche uno specialista della manutenzione il quale dovrà esaminare le rotaie per verificare la presenza di un guasto o in generale di un malfunzionamento. In aggiunta, si occuperà anche della formazione dei collaboratori, parteciperà a tavoli tecnici con i fornitori dei materiali e i costruttori dei treni, acquisterà gli strumenti necessari alla manutenzione.

In questo caso, al candidato non viene chiesto un ordinario titolo di studio scolastico ma è sufficiente il possesso di un attestato di partecipazione a corsi su TCMS, Circuiti Elettrici e Freno. Anche qui viene chiesta esperienza, ovvero almeno 2 anni nel campo della manutenzione ferroviaria, ma dovrà essere accompagnata dalla conoscenza delle tecniche manutentive e dei programmi informatici tipici di questo settore dettagliatamente elencati nel relativo annuncio.

L'inquadramento sarà a tempo indeterminato ma, come anticipato sopra, sarà necessario avere la residenza in Emilia-Romagna poiché si lavorerà per la sede di Bologna. Per questa posizione le candidature online sono possibili fino al 19 dicembre 2021.

Un'altra posizione da considerare è l'assistente alla realizzazione delle opere tecnologiche, offerta lavorativa a cui è possibile candidarsi entro il 17 dicembre 2021. Nello specifico, il candidato dovrà verificare che il cantiere dei lavori rispetti le norme di sicurezza, i contratti posti in essere e le disposizioni di legge in materia di opere ferroviarie. Inoltre, dovrà preparare la documentazione richiesta per avviare e contabilizzare ogni attività e sarà suo compito monitorare costantemente i lavori in corso.

Per questo ruolo Ferrovie cerca diplomati tecnici industriali oppure laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica, meccanica o delle telecomunicazioni.

Da precisare che le selezioni sono rivolte a persone in possesso di una serie di esperienze, abilitazioni e conoscenze descritte nel dettaglio all'interno dell'annuncio ufficiale. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato ma sarà necessario dare la disponibilità fin da subito alla mobilità in varie sedi poiché i cantieri aziendali sono aperti presso le province di Trieste, Venezia e Udine.

Come fare la domanda di lavoro

Per inserire la domanda di lavoro nel sito ufficiale bisogna digitare 'ferrovie lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca.

Una volta entrati nella pagina delle carriere, un click su 'campagne di ricerca' permetterà di avere subito a disposizione la lista delle offerte di lavoro. Cliccando infine i tre annunci descritti sopra si potrà leggere la loro descrizione e procedere con l'invio del curriculum attraverso il pulsante 'Candidati'.