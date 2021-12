Poste Italiane ha nuovamente riaperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l’assunzione di nuovi portalettere. Dopo la prima scadenza del 21 novembre e la successiva del 28 novembre, con una comunicazione pubblicata sul suo sito web ufficiale, l’azienda ha comunicato un nuovo termine di scadenza per le candidature: domenica 5 dicembre.

Le domande dovranno essere inviate telematicamente attraverso l’applicazione predisposta sul sito, nella sezione relativa alle posizioni aperte: una volta individuato l’annuncio di proprio interesse, ci si dovrà cliccare sopra e inoltrare la propria candidatura, cliccando sul pulsante azzurro “invia candidatura ora”.

Assunzioni in tutte le regioni italiane

La ricerca che interessa il profilo di portalettere riguarda tutte le regioni d’Italia.

Come riportato anche nell’annuncio pubblicato sul sito, il numero dei singoli portalettere assunti dipenderà dalle specifiche esigenze aziendali in quella specifica provincia o regione, dalle quali dipenderà anche la durata delle assunzioni a tempo determinato previste.

Nel compilare la propria richiesta di partecipazione, ciascun candidato potrà esprimere una singola area geografica di preferenza.

Requisiti di partecipazione: sufficiente il diploma superiore

Possono inviare la propria domanda di partecipazione alla procedura di selezione, tutti coloro che siano in possesso di un diploma di scuola superiore, in quanto non è esplicitamente richiesto il titolo di laurea.

In ogni caso, sarà richiesto di presentare anche la documentazione che attesti il titolo di studio.

Un altro elemento fondamentale è rappresentato dal possesso della patente di guida, necessario per la guida del mezzo che verrà fornito in dotazione aziendale.

Soltanto per gli uffici situati nella provincia di Bolzano, sarà richiesto un patentino di bilinguismo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La procedura di selezione

Entro la settimana successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, i candidati individuati come potenzialmente idonei, riceveranno una comunicazione da parte della società Giunti OS, che invierà ai candidati selezionati il link per svolgere il test di ragionamento logico.

Il superamento della prova consentirà al candidato di passare alla fase successiva, che consiste in un colloquio e nella prova di guida.

Nell’annuncio pubblicato sul sito è specificato che eventuali dubbi, domande o richieste non dovranno essere fatte alla società Giunti OS, ma eventualmente potranno essere trasmesse via mail all’indirizzo indicato nella comunicazione che ciascun candidato riceverà.