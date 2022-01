Ferrovie dello stato ha aperto nuove assunzioni sulla propria piattaforma ufficiale. Tra le figure richieste vi sono quelle di elettricisti e operatori di esercizio a cui non è richiesto il possesso di laurea. Per quanto concerne, invece, la mansione di specialisti controllo gestione, è necessario aver conseguito il diploma di laurea.

Assunzioni Ferrovie dello stato: le opportunità per i diplomati

Sulla piattaforma ufficiale delle Ferrovie dello stato italiane sono disponibili una serie di Offerte di lavoro aperte ai laureati, in particolare nel ruolo di specialisti.

Lo specialista controllo gestione, ad esempio, è una figura professionale che si occupa di gestire le attività inerenti al processo previsionale e di consuntivazione mensile per tutti i contratti attivi di Fs oggetto di gestione centralizzata e supportare il responsabile della struttura Budget e Controllo. Tale proposta lavorativa è aperta a Roma, mentre i requisiti per candidarsi sono: laurea magistrale o vecchio ordinamento nelle discipline economiche, conoscenza delle tecniche di controllo di gestione e di contabilità, esperienza di due anni nel medesimo ambito, padronanza della lingua inglese, dei programmi e degli strumenti informatici.

Fs italiane: offerte di lavoro per i diplomati e come candidarsi

Le risorse che non sono in possesso di un diploma di laurea possono candidarsi sia spontaneamente sia per alcune posizioni aperte da Fs. In particolare i diplomati possono proporsi per i ruoli di operatori di esercizio ed elettricisti. La prima figura impiegherà personale nel settore di trasporti e logistica come operatori di esercizio/autisti di bus.

I candidati devono essere in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado, oltre alla patente D e carta di qualificazione del conducente – persone. La sede del lavoro è Salerno e provincia, mentre il contratto offerto è a tempo indeterminato.

Gli elettricisti ed elettrotecnici, invece, lavoreranno in Sicilia, nella provincia di Messina.

Il lavoro consiste nell'impiego di elettricisti a bordo di navi in servizio di traghettamento ferroviario, in attuazione delle norme legislative e amministrative che vigono nel reparto marittimo delle navi traghetto. Per iscriversi alla selezione, le figure devono essere abilitati come "come elettrotecnico", avere l'attestato di immatricolazione rilasciato dalla capitaneria, essere in possesso dell'attestato di addestramento marittimo su navi passeggeri, di primo soccorso e antincendio.

Per candidarsi e consultare tutte le offerte di lavoro di Ferrovie dello stato bisogna collegarsi sul sito ufficiale di Fs nella sezione "Campagne di ricerca".