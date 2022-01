Amazon sta effettuando selezioni per l'assunzione di nuovo personale da impiegare come magazzinieri nei centri di distribuzione di alcune regioni italiane, ovvero Veneto, Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna.

Le selezioni saranno condotte da agenzie del lavoro che si occupano di ricerca del personale, come Randstad, Adecco, GiGroup e Manpower.

Selezioni per addetti allo smistamento e magazzinieri

Come già anticipato, le assunzioni non riguardano tutta l'Italia ma soltanto alcune specifiche sedi di Amazon, in particolare quelle site in: Colleferro, Passo Corese, Torrazza, Castel San Giovanni, Cividade al Piano, Vercelli, Agognate, Castelguglielmo - San Bellino.

Coloro che saranno assunti potranno beneficiare di:

stipendio competitivo, collocato nella fascia alta della logistica; come specificato in un annuncio pubblicato da Ranstad, lo stipendio di ingresso sarà pari a 1680 euro lordi ;

; turni adattabili;

manager di riferimento;

ambiente di lavoro moderno e sicuro.

Al fine di fronteggiare e contrastare gli effetti del Covid 19, verranno tenute tutte le misure necessarie per ostacolare la diffusione del virus, quindi distanziamento, mascherine gratuite, gel disinfettante, pulizia accurata e ulteriori misure.

Requisiti per partecipare

Per inviare la propria candidatura non sono necessari particolari requisiti tecnici o professionali: non è richiesta una precedente esperienza richiesta nel medesimo ruolo, in quanto sarà fornita una formazione direttamente in Amazon.

Non sono necessari specifici titoli di studio, ma è sufficiente che i candidati abbiano una buona comprensione della lingua italiana, in modo da poter comprendere e rispettare le regole sulla sicurezza.

Mansioni da svolgere

Coloro che verranno assunti per ricoprire il ruolo di magazzinieri e addetti allo smistamento, dovranno ricevere, smistare e stoccare i prodotti, imballare e spedire gli ordini attraverso l'utilizzo di uno scanner, gestire tutti i prodotti Amazon (compresi alcolici e quelli a base di carne di maiale).

Inoltre, i candidati selezionati dovranno muoversi fra le varie postazioni, nel rispetto delle regole di sicurezza, ed eventualmente anche sollevare pacchi per un massimo di 15 kg.

Modalità di candidatura

Una volta inviata la propria candidatura telematica, si potrebbe essere chiamati per un colloquio a distanza ed eventualmente avvisati sulla data di inizio del lavoro.

Gli annunci relativi ai vari centri di distribuzione possono essere consultati sul sito web di Amazon, che a sua volta rimanda a quelli delle agenzie esterne che si stanno occupando di raccogliere le candidature.