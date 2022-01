È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo concorso pubblico Ripam 2022, volto all'assunzione di 2293 funzionari in possesso di diploma. I contratti messi a disposizione sono a tempo pieno e indeterminato. Il bando si rivolge a diplomati che desiderino lavorare presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, dell'Avvocatura dello Stato e alle dipendenze dei ministri della Cultura, delle Finanze, dell'economia e dell'Interno. Di seguito, i requisiti per poter partecipare, le informazioni sullo svolgimento delle prove e come inviare la propria candidatura.

Pubblicato il concorso Ripam 2022 in Gazzetta Ufficiale: requisiti

Tra i Concorsi Pubblici più importanti, senza dubbio c'è quello Ripam volto all'assunzione di nuovo personale per i ministeri e per l'Avvocatura dello Stato. I posti messi a disposizione dono 2293 così suddivisi:

579 assistenti contabili e amministrativi

assistenti contabili e amministrativi 464 assistenti che lavoreranno nel campo dell'amministrazione informatica e nei settori tecnologici - scientifici

assistenti che lavoreranno nel campo dell'amministrazione informatica e nei settori tecnologici - scientifici 1250 funzionari amministrativi e gestionali non dirigenziali

Com da regolamento, il 30% dei posti è riservato ai volontari delle Forze Armate.

Per poter partecipare al concorso Ripam 2022, oltre a essere in possesso dei requisiti generici, serve un diploma di scuola superiore di secondo grado.

Per poter accedere alle selezioni per l'Avvocatura dello Stato, è indispensabile presentare il certificato di condotta incensurabile. Si precisa altresì che per i candidati presso la Presidenza del consiglio dei Ministri e Interno, oltre al diploma e condotta incensurabile, è richiesta la cittadinanza italiana.

Quali sono le prove del concorso Ripam

Al fine di velocizzare le selezioni e snellire l'iter concorsuale, è prevista una sola prova d'esame. Ogni classe di concorso avrà un test differente riguardo le specifiche aree di competenza, mentre per tutte sono previsti quesiti di ragionamento e di logica.

La prova si svolge in modalità telematica e ogni candidato ha a disposizione 60 minuti per completare 40 quesiti a risposta multipla.

Una volta superato il test, la commissione valuterà i titoli di studio.

Come partecipare al concorso Ripam e inoltrare la domanda

I candidati possono presentare la domanda di partecipazione al concorso dal 7 gennaio fino alle ore 14:00 del 7 febbraio 2022, esclusivamente in modalità telematica sul portale Ripam alla sezione apposita. Si precisa che per accedere al portale occorre essere in possesso di SPID. Ai partecipanti è richiesta anche PEC.

Sul portale Formez verrà poi pubblicata in tempo utile la data nella quale si dovrà sostenere l'esame. Terminate le selezioni, la graduatoria sarà consultabile sia sul sito di riferimento che sulla Gazzetta Ufficiale.