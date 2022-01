Continuano le assunzioni nel gruppo Poste Italiane, selezioni che riguardano diplomati e laureati da inserire nell'area logistica e che contribuiranno alla crescita della società. Difatti, per il potenziamento del proprio organico ha avviato ricerca sul mercato del lavoro portalettere e addetti alla logistica per la società controllata SDA.

Aperte le assunzioni nel gruppo Poste Italiane e nella società SDA

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che desiderano far parte di un gruppo in continua espansione e che mirano alla crescita sia dal punto di vista personale che professionale.

Il gruppo Poste Italiane, infatti, rappresenta una realtà in costante crescita e vanta della collaborazione di oltre 129 mila dipendenti che sono distribuiti in vari settori, dall'amministrativo, al logistico e al finanziario. Secondo le recenti opportunità lavorative pubblicate sul sito istituzionale, Poste Italiane ha indetto le assunzioni per addetti alla logistica e portalettere da inserire nelle diverse filiali presenti in tutta Italia.

Selezioni in corso per addetti alla logistica con laurea

Gli addetti alla logistica faranno parte della società controllata SDA e dovranno garantire il costante aggiornamento del piano di smistamento, effettueranno le dovute analisi per la continua produttività degli impianti e il monitoraggio dell'andamento degli indicatori di qualità.

Inoltre, forniranno le indicazioni per il miglioramento continuo della performance, avranno funzione di presidio dei flussi operativi e di identificazione delle azioni di miglioramento garantendo il controllo di gestione. Elaboreranno anche la reportistica periodica. Per candidarsi alla suddetta posizione sarà necessaria una laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale, conoscenze di tipo tecnico specialistiche, conoscenza approfondita della materia logistica e del pacchetto Office, la scadenza è il 28 febbraio.

Posti per portalettere a tempo determinato

I cosiddetti portalettere, invece, avranno un ruolo fondamentale nello smistamento della corrispondenza all'interno del centro logistico e della consegna della posta. Dovranno, difatti, essere in grado di guidare un ciclomotore 125 cc. In questo caso, viene richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, patente di guida di categoria B mentre non sarà necessaria una pregressa esperienza ne conoscenze specialistiche nel settore.

Le assunzioni verranno effettuate con iniziale contratto a tempo determinato e tutti coloro che desiderano partecipare alle selezioni per le figure ricercate potranno consultare le Offerte di lavoro pubblicate recentemente sul sito del gruppo e, dopo aver scelto la posizione di proprio interesse, candidarsi online allegando il proprio curriculum vitae.