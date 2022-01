La nota multinazionale dell'energia Enel ha indetto nuove assunzioni di personale volte al ripianamento del proprio organico e mira all'inserimento di giovani diplomati e laureati nei propri reparti tecnici e commerciali. Nello specifico, è interessata alle assunzioni per diplomati per posizioni tecnico-operative e commerciali senior.

Candidature con modalità telematica

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente utilizzando la procedura telematica presente sul portale Enel, dove si potranno scegliere le posizioni e le sedi di lavoro. Enel, infatti, offre opportunità a giovani diplomati e laureati che avranno la possibilità di avviare una carriera stimolante all'interno di un ambiente dinamico, dove potranno essere guidati da personale altamente qualificato e specializzato.

Attualmente, sono aperte le assunzioni per commerciali senior e diplomati per posizioni tecnico-operative che avranno la possibilità di svolgere le proprie mansioni nelle sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Aperte le assunzioni per commerciali senior

Tutti coloro che supereranno le selezioni per commerciali senior dovranno definire le strategie per l'entrata nel mercato della logistica ed acquisizione market share, gestire il portafoglio clienti, impostare il piano marketing, effettuare lo scouting di mercato e sviluppare i vari accordi commerciali sia a livello nazionale sia al livello internazionale. Per questa mansione, infatti, si richiede il possesso di una laurea in Economia o in Ingegneria, oltre a possedere conoscenze specifiche delle normative in materia di stipula dei contratti, conoscenza delle metriche delle prestazioni di vendita, degli stakeholders ed una conoscenza approfondita nella definizione delle strategie.

Occorreranno anche almeno cinque anni di esperienza maturata in settori analoghi.

L'azienda seleziona anche diplomati in ambito tecnico

I diplomati per posizioni tecnico-operative, invece, saranno inseriti con contratto di apprendistato di 36 mesi, con il quale apprenderanno le basi per effettuare interventi di riparazione e manutenzione su cavi e reti elettriche.

In questo caso viene richiesto un diploma quinquennale in ambito tecnico, conoscenze di tipo elettrico, elettronico, meccanico o elettrotecnico, proattività, sensibilità sui temi in materia di sicurezza sul lavoro, conoscenza della strumentazione digitale, ottime doti di problem solving e di organizzazione e rispetto delle scadenze. Gli interessati alle assunzioni potranno visualizzare le Offerte di lavoro direttamente sul sito istituzionale di Enel Energia e candidarsi per la posizione di proprio interesse allegando il proprio curriculum vitae accompagnato da una lettera di presentazione.