Il noto marchio industriale Ducati ha inserito nel suo portale delle carriere nuove ricerche di personale per lavoro d'ufficio. In particolare, si tratta della selezione di candidati da impiegare come electronic buyer, buyer after sales, production planner e digital marketing specialist. Tali offerte lavorative non presentano scadenze entro cui candidarsi e per partecipare alla campagna assunzioni bisogna utilizzare il portale indicato prima.

Alcune posizioni di lavoro d'ufficio

Una delle figure ricercate per il lavoro d'ufficio è l'electronic buyer il quale dovrà ricercare le aziende che forniranno la componentistica, analizzare i costi e studiare strategie per ridurli.

Per questo ruolo sono richiesti: laurea ingegneristica di tipo elettronico, meccanico o gestionale, esperienza di almeno 1 anno, conoscenza di Office, Sap e dell'inglese. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si lavorerà a Bologna.

Un altro impiegato ricercato è il buyer after sales e il candidato avrà il compito di acquistare i materiali che servono in base a come vanno le vendite, controllare il flusso degli acquisti e negoziare le condizioni più favorevoli. Il selezionato dovrà avere una laurea di tipo meccanico o gestionale, conoscenza dei componenti in abito motoristico, dei programmi Sap, Office e della lingua inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e si verrà assegnati alla sede di Bologna.

Quanto al ruolo di product planner, il nuovo assunto dovrà collaborare alla pianificazione della produzione e della spedizione delle commesse insieme alle altre aree aziendali coinvolte. L'azienda richiede: laurea in campo gestionale, competenze di tipo logistico, conoscenza dell'inglese, di Exel e Sap. L'inquadramento e il luogo di lavoro saranno gli stessi della posizione precedente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine, un'altra posizione da considerare è il digital marketing specialist, una figura che dovrà gestire l'intera campagna di marketing aziendale su piattaforme cloud, utilizzando i dati forniti dagli interlocutori interni ed esterni all'azienda per migliorare la campagna stessa. Uno dei requisiti richiesti è il possesso di una laurea in economica, ingegneria gestionale o statistica.

A questo si aggiungono: esperienza di almeno due anni nel settore, conoscenza dei sistemi di marketing digitale dettagliatamente elencati nell'annuncio ufficiale e dell'inglese. Riguardo al contratto e alla sede lavorativa valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario digitare 'ducati lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da ottenere il link al portale delle carriere. All'interno di quest'ultimo, bisognerà cliccare sulla scritta sottolineata 'pubblicate sul nostro sito' per avere subito accesso alla lista delle offerte di lavoro, incluse le quattro posizioni descritte finora. Cliccando sulla propria scelta, si potrà leggere una descrizione di compiti, requisiti e infine basterà utilizzare il pulsante rosso 'Candidati' per ultimare la candidatura.