Eni ha inserito ultimamente nuovi annunci nella sezione carriere del suo sito ufficiale e alcuni di questi riguardano il lavoro d'ufficio in alcune aree aziendali. In particolare, l'azienda cerca personale per le aree istitutional affairs, legal, trading operator support e le candidature a queste offerte lavorative vanno effettuate accedendo allo stesso sito menzionato sopra. Da ricordare che è possibile partecipare alla campagna assunzioni fino al 24 gennaio.

Lavoro d'ufficio in alcune aree aziendali

Una delle aree aziendali in cui il personale selezionato svolgerà lavoro d'ufficio è l'istitutional affairs.

Nello specifico, il candidato dovrà controllare come cambiano le leggi in materia di energia e gas, collaborare all'attuazione delle strategie aziendali in base alla normativa del momento e partecipare attivamente agli incontri con le autorità del settore. Al futuro lavoratore sono richiesti: laurea in economia o giurisprudenza, conoscenza dell'inglese, di Office ed esperienza non superiore ai 3 anni poiché la figura ricercata è di tipo junior. L'inquadramento prevede l'apprendistato e la sede di lavoro a Torino.

L'area legal invece ricerca persone che dovranno assistere legalmente Eni gas e luce nel campo delle energie rinnovabili. Un esempio di una possibile attività da svolgere potrà essere la redazione dei contratti necessari all'acquisito del terreno e alla successiva installazione di un impianto eolico.

Per questo ruolo sono richiesti: laurea in giurisprudenza, almeno 3 anni di esperienza, conoscenza dell'inglese e di Office. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si lavorerà presso la sede di Milano.

Infine, l'azienda cerca anche personale da impiegare come trading operator, ovvero il candidato si occuperà del commercio di prodotti e materie prime.

Nello specifico, dovrà controllare che l'esecuzione di una compravendita rispetti le procedure aziendali, giuridiche e in più redigere i documenti necessari. Tra i requisiti richiesti al selezionato compaiono: il possesso di una laurea in economia o giurisprudenza, almeno 3 anni di esperienza e conoscenze in tema di contratti per lo scambio commerciale dei prodotti del greggio.

A questi si aggiungono la conoscenza dell'inglese e del software Microsoft Suite. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato, potrà succedere di doversi spostare tra più sedi ma sarà Roma il luogo principale di lavoro.

Come si fanno le candidature

Le candidature si fanno online digitando 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da ottenere il link al portale del lavoro. Dentro quest'ultimo compariranno subito le offerte di lavoro, tra cui le posizioni descritte finora. Cliccando la propria scelta si aprirà una sua descrizione dettagliata e in fondo si avrà a disposizione il pulsante giallo 'Candidati online' tramite il quale registrarsi e inviare il curriculum.