Ogni giorno Intesa Sanpaolo aggiorna con nuovi annunci la sezione del suo sito dedicata alle carriere. Tra le recenti posizioni aperte compare la ricerca di alcune figure junior che svolgeranno un lavoro d'ufficio, ovvero: il functional analyst, l'it solution archiect e l'it program & project manager. Per candidarsi online bisogna accedere al portale indicato prima e non ci sono scadenze entro cui partecipare alla campagna assunzioni.

Alcune figure junior per il lavoro d'ufficio

Tra le figure junior ricercate per svolgere lavoro d'ufficio in Intesa Sanpaolo vi è il functional analyst.

Il candidato dovrà supportare lo staff dell'area information tecnology nella realizzazione del sistema informatico del gruppo bancario. Il ruolo richiede una laurea a indirizzo ingegneristico, informatico, matematico o fisico, la conoscenza di Office 365, di linguaggi di programmazione come Java, dell'inglese e competenze di progettazione a livello IT. Il possesso di 2 anni di esperienza in questo campo sarà considerato in via facoltativa. L'inquadramento non viene specificato quindi si presume una sua valutazione durante il colloquio e le sedi lavorative saranno Milano e Bergamo. Questo tipo di analista viene inoltre selezionato anche per le sedi di Napoli e Sarmeola in provincia di Padova e dovrà collaborare con le altre funzioni aziendali per migliorare gli aspetti tecnologici della banca.

Tra i requisiti principali richiesti: laurea dello stesso tipo della posizione precedente e conoscenza dell'inglese.

Altra posizione aperta è per junior it solution achitect il quale si occuperà di: architettura informatica aziendale, selezione di nuovi applicativi e dismissione dei vecchi programmi. Intesa Sanpaolo richiede: laurea in ingegneria informatica, conoscenza di Java o Python, dell'inglese e facoltativamente dei software elencati nell'annuncio ufficiale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche per questa offerta lavorativa non si parla di inquadramento ma si andrà a lavorare a Milano.

Quanto alla selezione del junior it program & project manager, il neo assunto si dedicherà al coordinamento e alla progettazione nell'area IT per la gestione informatica di crediti e finanziamenti. Al selezionato sono richiesti: laurea in informatica, matematica, fisica o ingegneria gestionale, buona conoscenza dell'inglese, dei software project microsoft e office e una certa abilità nel gestire un team tecnologico.

Sul contratto di lavoro valgono le stesse ipotesi avanzate per le altre posizioni e si verrà assegnati alle sedi di Milano, Bergamo e Brescia.

Come si effettua la candidatura online

La candidatura online a una delle posizioni descritte sopra si effettua digitando 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca. Si otterrà il link al portale delle carriere e all'interno di questo basterà cliccare su 'Vai a tutte le posizioni' per avere subito a disposizione l'elenco delle offerte di lavoro, inclusi i ruoli di cui si è parlato finora. Un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione e il pulsante 'Candidati ora' consentirà di completare la domanda di lavoro.