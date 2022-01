Quotidianamente Intesa Sanpaolo aggiunge annunci di lavoro nell'apposita sezione del suo sito ufficiale e alcuni di questi interessano stagisti. Ciò vuol dire che il noto istituto di credito permette a coloro che si sono laureati recentemente di poter svolgere stage ma non solo, perché tra le posizioni aperte compaiono anche ricerche in corso di figure senior da impiegare come agenti immobiliari. Si precisa inoltre che per partecipare alle selezioni è possibile candidarsi online senza dover rispettare scadenze.

Ricerche in corso di stagisti

Uno dei ruoli per il quale sono ricercati stagisti è il data analyst.

I futuri impiegati svolgeranno un lavoro di analisi dei crediti concessi e relativi costi in modo da fornire dati utili per formulare previsioni e migliorare i processi bancari. Per adempiere a tali mansioni, Intesa Sanpaolo seleziona candidati in possesso di una laurea in economia, informatica, matematica, statistica o simili, che conoscano l'inglese e il software Office. Sarà considerata in via facoltativa la conoscenza dei programmi PoweBi e Sas. L'inquadramento sarà caratterizzato da uno stage da svolgersi presso la sede di Milano.

L'azienda cerca anche stagisti come origination support i quali si occuperanno delle procedure necessarie a finanziarie nuove attività in determinati settori economici, per esempio quello delle energie rinnovabili.

Saranno selezionati candidati in possesso di una laurea economica o finanziaria e facoltativamente verranno valutati anche esperienze precedenti o studi svolti all'estero. Requisiti aggiuntivi saranno anche la conoscenza dell'inglese e di Office. Anche in questo caso, i giovani scelti svolgeranno un tirocinio a Milano.

Le ultime figure senior ricercate

Per quanto riguarda la selezione di figure senior, Intesa Sanpaolo sta cercando personale da impiegare come agente immobiliare. In particolare, due sono gli annunci presenti nel portale aziendale del lavoro e il primo di questi fa riferimento alla ricerca di agenti che si occuperanno delle relazioni con i costruttori dell'immobile messo in vendita e di fare rapporto ai superiori degli obiettivi commerciali raggiunti.

Si lavorerà nelle zone di Roma, Firenze e Bologna. L'altro annuncio invece riguarda la ricerca del classico agente immobiliare che dovrà effettuare attività di promozione, curare i rapporti col cliente, condurre le visite agli immobili e si lavorerà presso Milano, Roma, Firenze e Bologna. Per partecipare alla campagna assunzioni di entrambe le posizioni saranno necessari i seguenti requisiti: patentino di mediazione immobiliare, iscrizione alla Camera di Commercio del luogo di lavoro e residenza presso la relativa provincia. Saranno poi fondamentali il possesso di esperienza pregressa e conoscenza del mercato immobiliare della zona in cui si andrà a lavorare.

Come candidarsi online

Per candidarsi online è indispensabile digitare 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca per avere il link al portale delle carriere.

Dentro quest'ultimo basterà cliccare sul pulsante verde 'Vai a tutte le posizioni' per essere condotti alla lista delle offerte di lavoro, incluse quelle descritte sopra. Un click sulla posizione scelta ne mostrerà i dettagli e in più il pulsante 'Candidati ora' tramite il quale inoltrare il curriculum.