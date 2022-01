Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numero 103 del 28 dicembre 2021 due principali avvisi relativi ai concorsi della Regione Puglia 2022 aperti a 515 laureati e diplomati a tempo indeterminato. Le previste 515 unità verrano assunte con lo scopo di colmare alcune delle lacune di organico presenti all'interno degli uffici della Regione. L'assessore regionale al Personale, Gianni Stea, ha mostrato grande soddisfazione per i bandi, volti a inserire il personale entro il 31 marzo prossimo.

I due principali bandi riguardano:

209 laureati da inserire in categoria D, posizione economica D1 per vari profili professionali relativi all'area amministrativa, competitività e sviluppo, comunicazione e informazione, informatica, economico-finanziaria e legislativa;

da inserire in categoria D, posizione economica D1 per vari profili professionali relativi all'area amministrativa, competitività e sviluppo, comunicazione e informazione, informatica, economico-finanziaria e legislativa; 306 diplomati categoria C, posizione economica C1. In tal caso le aree sono le stesse per i laureati tranne l’area comunicazione e informazione che manca.

I termini di scadenza: 27 gennaio e 14 febbraio

Quanto ai termini di scadenza vi sono due date da tener presente distinte per il bando rivolto ai diplomati e quello per i laureati.

Si può fare domanda fino al 27 gennaio per il profilo per laureati; i profili per diplomati potranno fare domanda dal 14 gennaio al 14 febbraio 2022 compilando il modulo presente sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet del Ripam. Per la partecipazione a entrambi i bandi deve essere pagata la tassa di concorso di euro 10,33 a favore di Formez PA-Centro servizi, sulla base delle indicazioni riportate nel sistema Step-One 2019. Per altri dettagli relativi ai requisiti d'accesso specifici è possibile consultare i bandi presenti sul sito della Regione Puglia

L'iter della selezione: valutazione titoli e prova scritta

Al fine di velocizzare le procedure concorsuali, tenuto conto della perdurante emergenza da Covid, entrambi i bandi prevedano una selezione mediante:

valutazione dei titoli;

una sola prova scritta.

La prova scritta è volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle relative materie previste per ogni profilo, nonché le capacità organizzative e la conoscenza della lingua straniera e l'uso del pc. Verranno somministrati 40 domande per un punteggio massimo attribuibile di 30. La prova si svolgerà con l'uso del pc e avrà una durata di un'ora. La votazione minima è di 21/30.