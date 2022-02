In data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato presso l'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale e presso il sito istituzionale del Comune di Torino una nuova selezione pubblica, per l'assunzione di 18 posti di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato. Lo stesso ente comunale ha pubblicato ulteriori pubbliche selezioni per nuovo personale, in qualità di 8 educatori professionali, 3 posti di mediatore penale e 2 dirigenti area sociale. I vincitori dei rispetti bandi potranno beneficiare di un contratto a tempo indeterminato. Gli aspiranti candidati saranno chiamati a sostenere una preselezione, con una valutazione massima di 30 punti.

Per ciascun ruolo professionale, alla successiva prova scritta accederanno i primi 250 candidati che avranno ottenuto i migliori punteggi. Per quanto riguarda il colloquio, verranno ammessi coloro che hanno conseguito una valutazione non inferiore ai 36/60 nella prova scritta. Ricordiamo che la scadenza delle domande è fissata al giorno 28 febbraio 2022.

Comune di Torino: 33 nuove assunzioni

Possono presentare la propria candidatura: i cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea o i cittadini risultanti titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Oltre ai requisiti generali è essenziale aver conseguito uno dei specifici titoli di studio

Assistente sociale

Abilitazione alla suddetta professione;

Essere iscritti al competente albo professionale (sezione A o sezione B);

Diploma Universitario in Servizio Sociale;

Altri titoli equiparati.

Educatore professionale

Diploma o attestato di qualifica di educatore professionale;

Diploma di laurea classe SNT2 di educatore professionale;

Titoli equivalenti.

Mediatore penale

Diploma di laurea ad indirizzo: giuridico o pedagogico;

Oppure a indirizzo psicologico o filosofico/umanistico o criminologico.

Dirigenti area sociale

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento),

Oppure Laurea Specialistica (DM 509/99);

Altresì, Laurea Magistrale (DM 270/04).

Invio delle domande

Le domande dovranno essere consegnate per via telematica, entro il 28 febbraio prossimo, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo presente nel sito del Comune di Torino, con autenticazione mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure Carta di Identità Elettronica o in alternativa CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

All'istanza dovrà essere allegata, la ricevuta della tassa di concorso di 10,00 Euro. Per ulteriori richieste o informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica '' concorsi.risoreseumane[@]comune.torino.it'' I testi integrali delle rispettive selezioni sono reperibili alla sezione ''concorsi'', del sito del Comune di Torino.