La multinazionale Amazon continua a cercare magazzinieri e offre la possibilità di candidarsi online attraverso il suo portale del lavoro. Per partecipare alla campagna assunzioni non è necessario avere esperienza; negli annunci ufficiali viene specificato che il contratto di lavoro sarà a tempo determinato. Lo stipendio lordo mensile sarà di 1680 euro.

La ricerca di magazzinieri per le sedi italiane di Amazon

Per quanto riguarda la selezione dei magazzinieri indetta da Amazon, tali figure avranno il compito di ricevere, controllare, smistare e stoccare la merce in entrata.

In seguito, i prodotti dovranno essere prelevati dagli appositi alloggi, imballati e spediti ai vari destinatari. Per svolgere questo lavoro non è importante l'esperienza pregressa del candidato ma sarà indispensabile conoscere bene la lingua italiana e dimostrare di poter sollevare fino a 15 kg di peso. L'inquadramento sarà a tempo determinato ma non viene esclusa la possibilità di una sua trasformazione a tempo indeterminato.

Inoltre, i turni di lavoro potranno essere a tempo parziale, pieno e si lavorerà anche di notte. L'azienda fa presente che la turnistica può subire delle variazioni durante il periodo lavorativo e che oltre allo stipendio di 1680 euro lordi al mese, verranno offerti gratuitamente anche buoni pasto, drink, igienizzanti e mascherine.

Le sedi italiane in cui si andrà a lavorare saranno: Castelguglielmo/San Bellino (RO), Cividate al Piano (BG), Agognate (NO), Passo Corese (RI), Vercelli, Castel San Giovanni (PC), Torrazza (TO) e Colleferro (RM). Amazon fornisce gratuitamente il servizio di parcheggio ai magazzinieri e in più per alcune città anche il trasporto in navetta fino alla sede lavorativa.

Le candidature online

In merito alle candidature online, bisogna digitare 'amazon lavora con noi' per avere a disposizione il link al portale riguardante le Offerte di lavoro. Sotto questo link sarò necessario cliccare su 'Magazziniere' per essere condotti direttamente alla pagina dedicata esclusivamente a questo tipo di figura professionale.

All'interno di tale pagina sono elencate le sedi delle ricerche in corso e basterà cliccare su 'Opportunità di lavoro' nel riquadro della città scelta per ottenere l'elenco delle agenzie interinali che si occupano delle selezioni. Per finire, un click su una delle agenzie aprirà la pagina che permette di ultimare la domanda di lavoro.

Nel momento della candidatura non è previsto l'invio di un curriculum e nel caso si viene contattati la selezione procede con una videointervista di un quarto d'ora. In seguito, agli idonei verrà comunicato il giorno in cui bisogna presentarsi al lavoro.