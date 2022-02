Poste italiane prosegue con la sua ricerca di personale, da impiegare in posizioni differenti in tutte le zone d'Italia.

Ieri, sul proprio sito web, la società ha rinnovato nuovamente l'annuncio di lavoro avente ad oggetto le assunzioni di postini in tutta la nostra penisola. Continua, inoltre, anche la ricerca di figure di front end: per questa posizione, ci sarà tempo per candidarsi fino alla fine di quest’anno. Per entrambi i profili le assunzioni avverranno a tempo determinato.

Nelle ultime ore, è stato aggiunto anche un annuncio relativo alla ricerca di consulenti che possono spostarsi sul territorio; in questo caso, gli inserimenti avverranno a tempo indeterminato.

Nuove assunzioni per varie posizioni

Per gli uffici che si trovano nella zona di Bolzano, non si è ancora conclusa la selezione di nuovi front end da impiegare presso le sedi di: Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina; per il ruolo, non sono richieste particolari competenze tecniche, ma è sufficiente il possesso del diploma e del documento che attesti la conoscenza della doppia lingua.

Per diventare portalettere saranno necessari, invece, patente e diploma superiore. Le selezioni e le prove selettive saranno gestite da un ente esterno che si occuperà di contattare direttamente i soggetti considerati potenzialmente idonei.

Per ricoprire il ruolo di consulente mobile è sufficiente il possesso del diploma, sebbene il titolo di laurea sarà considerato come requisito preferenziale.

In questo caso, è necessaria una esperienza pregressa nel ruolo di almeno due anni. La ricerca di consulenti mobili interessa le provincie di Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Trento, Belluno, Verona, Vicenza, Forlì, Modena, Reggio Emilia.

Procedimento per inviare la propria candidatura

Le candidature dovranno essere inviate entro domenica 20 febbraio per il profilo da portalettere, entro il 31 dicembre per quello da sportellista ed entro il 13 marzo per quello da consulente mobile, in modalità telematica.

Più precisamente, ciascuno dovrà inoltrare la propria domanda di partecipazione attraverso il form appositamente predisposto sul sito web della società, nella sezione relativa alla ricerca di personale e previa registrazione al sistema. Una volta individuato l'annuncio di proprio interesse, la persona non dovrà fare altro che scorrerlo fino alla fine e cliccare sul tasto blu posto nella parte bassa: a questo punto, gli sarà richiesto di inserire varie informazioni, sia di natura anagrafica, sia di natura professionale.

In ogni caso, i candidati sono caldamente invitati a consultare la sezione relativa alla ricerca di personale in modo da comprendere nel dettaglio i requisiti richiesti per presentare la propria domanda e le modalità per inoltrarla. Attualmente, tra le altre posizioni libere in questo momento, oltre a postini e front end, vi sono courier engineer SDA, giovani laureati e laureati in giurisprudenza interessati a svolgere il tirocinio forense.