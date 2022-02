Bricoman ha inserito nella sezione carriere del suo sito ufficiale ricerche di personale per lavoro d'ufficio a cui possono partecipare diplomati e laureati. In particolare, i primi potranno candidarsi come payroll specialist mentre i secondi anche come demand planner e specialista area digitale. La partecipazione alla campagna assunzioni prevede l'accesso alla sezione indicata all'inizio e non ci sono scadenze entro cui inviare il curriculum.

Lavoro d'ufficio in Bricoman

Come anticipato, una delle posizioni di lavoro d'ufficio aperte da Bricoman è il payroll specialist.

Il neo assunto dovrà gestire il personale, le assenze per infortuni o malattia, elaborare le buste paghe, attuare gli aggiornamenti del contratto nazionale, controllare le situazioni previdenziali e debitorie, trasmettere i dati agli enti preposti. Per questo ruolo l'azienda seleziona i diplomati ma anche i laureati o coloro che abbiano attestati in materia di buste paghe. In aggiunta, sarà necessario avere almeno 3 anni di esperienza in questo campo, conoscenza di Office e di programmi come ADP e bisognerà essere automuniti. In merito all'inquadramento, si lavorerà full-time e il contratto sarà indeterminato in base al livello di esperienza del candidato. Si andrà a lavorare presso la sede di Rozzano ma ci potranno essere viaggi di lavoro verso i vari negozi sparsi in Italia.

Quanto alla figura del demand planner, il futuro lavoratore gestirà fondamentalmente i rapporti con fornitori, punti di stoccaggio e negozi da approvvigionare. Controllerà in particolare il flusso logistico dei prodotti, preparerà i relativi documenti e sarà di supporto nella risoluzione dei problemi che possono incorrere. Il candidato idoneo dovrà avere una laurea di tipo ingegneristico, economico o statistico, esperienza di almeno 3 anni, conoscenza dell'inglese o del francese, di Office, Sap e dovrà essere disposto a raggiungere i depositi e i vari negozi.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e la retribuzione sarà adeguata al grado di esperienza acquisita in precedenza.

L'altro ruolo ricercato è lo specialista area digitale il quale si occuperà del rapporto con la clientela specialmente attraverso l'uso dei canali social e digitali. Inoltre, il selezionato collaborerà alla realizzazione di nuove procedure di marketing e fornirà assistenza telefonica.

In questo caso Bricoman seleziona laureati in marketing o ambiti analoghi che abbiano dimestichezza con l'uso dei social, di Office e sappiano bene l'inglese. L'inquadramento prevede il tempo indeterminato per coloro che avranno raggiunto un certo livello di esperienza e si lavorerà a Rozzano.

Come inviare il cv online

Per inviare il cv online è necessario innanzitutto digitare 'bricoman lavora con noi' su un motore di ricerca per avere il link al portale delle carriere. All'interno di quest'ultimo, nel menu 'Candidati' si dovrà cliccare su 'Sede centrale' per essere condotti alla pagina che descrive le Offerte di lavoro di cui si è parlato sopra. A questo punto sarà necessario usare la chat presente in basso poiché fornirà l'assistenza necessaria a completare la candidatura.