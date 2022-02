Partono anche questo mese le selezioni di nuovo personale da parte di Ferrovie dello Stato. La ricerca questa volta si concentra fra i laureati in legge, economia e ingegneria Elettrica, Elettronica, Delle Telecomunicazioni. Non sono sono previsti limiti d'età. Non è neanche richiesta esperienza pregressa.C'è però da rispettare una data di scadenza per l'inoltro della candidatura ovvero il 7 marzo. Tali assunzioni sono tutte a tempo indeterminato con sede di lavoro Roma e altre città.

Al via le assunzioni per laureati in legge, economia e ingegneria

Gli ambiti dove si ricercano tali laureati sono quello dei trasporti, il fiscale e il settore acquisti. Per quanto riguarda il settore acquisti si ricercano Neolaureati Magistrali in Economia, Giurisprudenza e Ingegneria Gestionale che saranno inseriti in un percorso di apprendimento delle competenze, che li porteranno ad operare all'interno delle strutture dedicate a analizzare i fabbisogni di acquisto e predisporre la conseguente analisi del mercato di riferimento e strategie di gara; monitorare le principali variabili commerciali, logistiche, tecnologiche; predisporre documentazione di gara. Sicuramente è gradita la conoscenza delle normative di riferimento (D.Lgs 50/2016 ).

In ambito fiscale invece sono ricercati laureati in economia e giurisprudenza. Entrambi devono aver sostenuto l'esame di Diritto Tributario nell'ambito del corso di Laurea e, possibilmente, aver scritto una Tesi di Laurea nella materia tributaria. Il neoassunto in economia si occuperà di Adempimenti fiscali (assolvimento degli obblighi fiscali della Società in materia di imposte dirette e indirette) e Tax Compliance.

Il laureato in legge invece si occuperà di analisi profili fiscali dei contratti; predisposizione ricorsi giurisdizionali in materia tributaria; gestione degli atti deflattivi del contenzioso, Gestione Appalti, Amministrazione Finanza e Controllo, Audit & Qualità.

Ancora si ricercano Neolaureati/Laureandi entro marzo 2022 in Ingegneria Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni e Ingegneria Informatica Gli ambiti applicativi sono Gestione progetto, Ingegneria di progetto e di prodotto, Gestione cantieri, Ingegneria dei Sistemi informatici e della manutenzione.

Le assunzioni avverranno a Firenze, Genova, Palermo, Verona, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma.

Come inoltrare la candidatura

Per inoltrare la propria candidatura tutti gli interessati possono collegarsi al sito di Fs dove sono elencate tutte le posizioni nella sezione Lavora con noi.

Cliccando nella sezione "Campagne di ricerca" è possibile inviare il cv online.