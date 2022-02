Ferrovie dello Stato italiane ha pubblicato nuove offerte di lavoro dedicate a tutti coloro che, senza limiti d'età, hanno un diploma o una laurea. I profili professionali di inserimento sono variegati e vanno dal consulente legale a progettista mentre ci sono posizioni esclusivamente riservati a diplomati. Per loro sono previsti sia contratti a tempo indeterminato sia contratti di apprendistato.

L'elenco delle posizioni aperte Ferrovie dello Stato

Tra i profili ricercati da Ferrovie dello Stato vi è quello di: Esperto in materia Penale per la Direzione Affari Legali, Societari e Compliance di RFI S.p.A.

, da inserire sulla sede di Roma. La risorsa si occuperà di gestire in autonomia la trattazione dei procedimenti penali delle indagini di polizia giudiziaria e le attività di consulenza e supporto a tutte le strutture aziendali anche di Vertice. Il candidato deve esser in possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza e abilitazione alla professione di avvocato. L'inserimento avverrà con un contratto a tempo determinato. L'offerta di lavoro scade il 20 Febbraio 2022.

Ancora si ricercano Neolaureati/Laureandi entro marzo 2022 in Ingegneria Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni e Ingegneria Informatica che saranno affiancati da un collega esperto per poter apprendere le fondamentali componenti ingegneristiche, digitali e innovative.

Gli ambiti applicativi sono Ingegneria di progetto e di prodotto, Gestione progetto, Gestione lavori/cantieri, Ingegneria della manutenzione, Ingegneria dei Sistemi informativi. Le assunzioni avverranno a Genova, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo. La candidatura scade il 28 febbraio. Previsto contratto a tempo indeterminato.

Un'altra posizione aperta è quella per Capo Tecnico Commessa, da inserire in Mercitalia Shunting and Terminal S.r.l che si occuperà di gestire le commesse affidate dal Responsabile Costruzione e Manutenzione ed effettuare i sopralluoghi tecnici sulle infrastrutture ferroviarie per verificarne dello stato manutentivo. Possono partecipare a tale offerta tuti color che hanno conseguito Diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio/Geometra.

Necessaria in tal caso anche un pò di esperienza nella gestione di commesse e di cantieri ferroviari. Bisogna inoltre avere la residenza nella città di Genova. Previsto contratto a tempo indeterminato. L'offerta scade il 14 febbraio 2022. Si ricercano poi Autisti da inserire in Busitalia SITA Nord S.r.l., nella Regione Umbria. Occorre avere la patente D e Carta di Qualificazione del Conducente. Requisito per l'ammissione alla selezione è la residenza in Umbria. Sono previsti contratti a tempo indeterminato e di apprendistato. Tale offerta di lavoro scade il 21 febbraio 2022. Sono aperte le candidature anche per Operatori Specializzati della Manutenzione Rotabili a Venezia. Tale selezione è aperta a tutti i diplomati di massimo 29 anni che saranno inseriti in un percorso formativo professionalizzante con riguardo alla gestione e monitoraggio delle attività di manutenzione ciclica e riparazione di componenti, di manutenzione corrente programmata e correttiva dei treni.

Questa offerta di lavoro scade il 16 febbraio 2022. Infine si assumono anche Progettisti elettromeccanico. Le risorse si occuperanno di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la manutenzione ordinaria, straordinaria, correttiva e predittiva di apparati ferroviari complessi. Viene richiesta la Laurea in Ingegneria (area studi Industriale) o Diploma tecnico (area tecnico/professionale). Costituiscono requisiti preferenziali la residenza a Udine e l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o all'Albo dei Periti Industriali. L'offerta scade il 17 febbraio 2022. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Come presentare la candidatura

Fs propone tutte le sue posizioni nella sezione Lavora con noi.

Accedendo alla sezione "Campagne di ricerca" è possibile inviare il cv online. Per poter accedere alle campagne di selezione e candidarsi è necessaria la creazione di un account, con credenziali (password). Il processo di selezione prevede generalmente un colloquio con le risorse umane.