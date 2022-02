Ferrovie dello Stato Italiane ha pubblicato un nuovo annuncio funzionale alla selezione di neolaureati in Giurisprudenza da impiegare in azienda in vari settori.

La ricerca interessa tutta Italia e le domande dovranno essere inviate telematicamente entro il prossimo 28 febbraio, attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane, nella sezione relativa alle "posizioni aperte".

Requisiti di partecipazione

Per inviare la propria domanda di partecipazione non sarà necessario possedere particolari requisiti tecnici o professionali, ma sarà sufficiente che i candidati siano in possesso di un titolo di laurea magistrale in giurisprudenza, buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto di Office.

Per quanto riguarda il titolo di laurea, sarà necessario che il candidato non lo abbia conseguito da più di tre anni.

Caratteristiche contrattuali

Coloro che saranno selezionati per ricoprire questo ruolo, saranno affiancati da colleghi più esperti per imparare e cimentarsi in attività legate al processo di sviluppo e trasformazione intrapreso dall'azienda, mettendo in campo le competenze acquisite durante il proprio percorso universitario ed acquisendone ulteriori.

I candidati che supereranno la selezione verranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inseriti in una delle seguenti aree:

Gestione Appalti in RFI

Amministrazione Finanza e Controllo in RFI

Audit & Qualità in RFI

Legale & Compliance in Ferservizi e RFI

Come inviare la propria candidatura

Come già previamente anticipato, le domande di partecipazione dovranno essere inviate telematicamente entro l'ultimo giorno del corrente mese.

Nella sezione "careers", i candidati interessati non dovranno far altro che selezionare l'annuncio prescelto e, in presenza dei requisiti richiesti, cliccare sul pulsante "candidati" posto nella parte basse.

A questo punto, sarà richiesto al candidato di inserire le proprie credenziali e procedere con l'inserimento del proprio curriculum.

Il sistema, inoltre, consente di inviare la propria domanda anche attraverso piattaforme di lavoro.

Nella sezione carriere, comunque, collocato sulla destra c'è un motore di ricerca che permette di inserire alcuni parametri per favorire la ricerca della posizione ideale, tra i quali: nazione e regione di interesse, settore, tipologia contrattuale, fascia oraria di preferenza.

Altre posizioni aperte per neolaureati

Oltre che giovani laureati in Giurisprudenza, Ferrovie dello Stato Italiane è anche alla ricerca di neolaureati in Ingegneria ed Economia.

Anche in questo caso, le selezioni riguardano tutta Italia e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 28 febbraio.