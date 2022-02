È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 dell’11 febbraio 2022 il bando del Concorso Ispettorato del Lavoro, per il reclutamento di 1249 ispettori a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1. La retribuzione tabellare prevista per i funzionari è di circa a 1.870,65 euro netti al mese.

I posti sono così distribuiti:

1.174 nel profilo ispettore tecnico (Codice ISP) ;

(Codice ISP) ; 25 nel profilo funzionario area informatica (Codice INF) ;

(Codice INF) ; 50 nel profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT)

Requisiti di accesso e come fare domanda entro il 14 marzo

Tutti gli interessati per partecipare al concorso per l'Ispettorato del lavoro devono essere in possesso oltre che dei requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana, maggiore età ecc) anche dei seguenti titoli: laurea; diploma di laurea; laurea magistrale o specialistica.

Non è quindi richiesta una laurea in particolare.

Ogni candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 14 del 14 marzo 2022, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», occorre quindi prima registrarsi sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a egli intestato. Inoltre occorre provvedere al versamento della tassa di concorso di 10,00 euro.

L'iter della selezione: valutazione titoli e unica prova scritta

Il concorso si snoda attraverso: una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso e con la valutazione dei titoli.

La prova scritta prevede la risoluzione di un test composto da 40 domande a risposta multipla da risolvere in un ora. Il test è così composto: 25 quiz di materie specialistiche per ciascun profilo, oltre all'inglese e all'informatica; inoltre ci saranno 8 quiz di logica e 7 quiz situazionali.

Ai primi 33 quiz è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.

Ai restanti 7 quiz situazionali è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta più efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 3.

La prova si svolgerà mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Dopo la prova scritta vi sarà una valutazione di titoli, effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali da parte della commissione esaminatrice.