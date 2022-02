Saranno 1061 le nuove assunzioni di Poste Italiane in tutta la Lombardia per far fronte ai ritardi nelle consegne di pacchi e lettere dovuti alle assenze per contagio da Covid e per quarantene del personale assunto. Ma per la maggior parte dei posti non si tratterà solo di coprire i "buchi" di personale, ma di vere e proprie stabilizzazioni. È il nuovo piano di assunzioni nella regione con 700 nuovi ingressi a tempo indeterminato e stipendi tra i 1200 e i 1400 euro al mese. Ma è necessario fare presto con l'invio della candidatura: la scadenza delle Offerte di lavoro è fissata al 13 febbraio 2022.

La rimanente quota delle assunzioni avverrà con contratti a tempo determinato. In ogni caso conterà anche l'esperienza pregressa di incarichi di lavoro già prestati presso Poste Italiane. La candidatura entro domenica prossima vale anche per le eventuali necessità di assunzioni in altre province e regioni italiane, a discrezione dell'azienda.

Poste Italiane, le nuove assunzioni di addetti a consegna e portalettere: è necessario il diploma di maturità

Le assunzioni di Poste Italiane saranno effettuate nella regione Lombardia per oltre 1000 posti. Più dettagliatamente si tratta di 700 contratti di lavoro a tempo indeterminato per postini e addetti alle consegne e altri 361 contratti a tempo determinato.

Di queste ultime assunzioni, 200 saranno i nuovi postini a Milano e nella provincia, e 161 nel restante della regione. Il totale dei nuovi assunti sarà quindi di 1061 unità.

Lo stipendio mensile varia da 1200 a 1400 euro. Un contingente così ampio di assunzioni di Poste Italiane si rende necessario per le difficoltà che sta riscontrando l'azienda nelle consegne di pacchi e di lettere.

Nel recapitare la corrispondenza, infatti, si è accumulato del ritardo, soprattutto a partire da metà gennaio per le assenze dei lavoratori di Poste Italiane per contagi e quarantene legati alla Covid.

Assunzioni a tempo indeterminato in Poste Italiane: ecco i requisiti e chi sarà stabilizzato

Inoltre, Poste Italiane fa sapere che il personale assunto al 1° dicembre 2021, proprio per potenziare il servizio di consegna anche in prossimità delle feste natalizie, otterrà la proroga del contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 2022.

Gli assunti a tempo determinato della nuova offerta di lavoro entreranno a lavorare già alla fine delle selezioni. Sono previsti anche dei turni straordinari di sabato per smaltire i ritardi accumulatisi nelle consegne. I 700 nuovi assunti a tempo indeterminato inizieranno a lavorare, invece, entro la metà di marzo prossimo. Le stabilizzazioni riguarderanno il personale che già ha lavorato per almeno sei mesi nell'azienda. Proprio l'esperienza come portalettere e alle consegne risulta uno dei requisiti principali per sperare nell'assunzione definitiva in Poste Italiane.

Assunzioni corrieri e portalettere Poste Italiane per 361 posti, ecco come candidarsi entro il 13 febbraio 2022

Le nuove assunzioni di postini e portalettere avverranno in base alle candidature arrivate in via telematica sul portale dell'azienda.

Si tratterà di vere e proprie nuove graduatorie tra coloro che invieranno il proprio Curriculum Vitae. Molti degli assunti avranno il compito di recapitare i pacchi dell'e-commerce. Per candidarsi è necessario andare sul sito delle Poste Italiane, scegliere la sezione "Carriere" e infine "Portalettere". L'azienda richiede il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità per guidare il motomezzo aziendale. La candidatura effettuata entro le 23:59 del 13 febbraio prossimo permetterà di candidarsi anche per altre regioni e province, in base alle esigenze individuate dall'azienda. La selezione dei candidati con i requisiti richiesti da Poste Italiane avverrà mediante una prima fase di selezione con dei test attitudinali, al termine della quale gli idonei ricevono la chiamata del personale dell'azienda. L'ultimo step della selezione riguarda la guida del motomezzo di cilindrata 125 e a pieno carico di posta.