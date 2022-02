Dal motore di ricerca del lavoro Indeed emergono in questi giorni diversi annunci per impiegati contabili. Fra essi emergono le offerte delle società Punto Studio Srl, IQM Selezione e Green Telecomunicazioni Spa, società che stanno selezionando personale da impiegare a tempo indeterminato in diverse località della Lombardia.

Per candidarsi bisogna utilizzare succitato sito web; è necessario avere esperienza in amministrazione e contabilità.

Ricerche di impiegati contabili

In particolare Punto studio srl sta cercando impiegati contabili. In particolare, il candidato selezionato da questa azienda dovrà registrare le fatture emesse e ricevute e si occuperà degli accertamenti Iva.

In aggiunta, egli dovrà redigere le altre scritture contabili, gli F24 e le dichiarazioni dei redditi. Tra i requisiti richiesti vi sono: esperienza di almeno due anni e dimestichezza con l'uso del programma Zucchetti. L'inquadramento potrà essere full-time o a tempo parziale ed è previsto un contratto a tempo indeterminato. Si lavorerà a Cantù (Como) e lo stipendio potrà arrivare a 1800 euro al mese.

IQM Selezione invece è una società che sta cercando impiegati contabili per conto di una società che si occupa di edilizia. Il lavoratore scelto si occuperà di tutta la contabilità aziendale, compresi anche i rapporti con banche. Per questo ruolo sono richiesti: il diploma da ragioniere o una laurea economica, esperienza pregressa di almeno un anno, conoscenza dei principi contabili, del bilancio e di Office.

L'inquadramento sarà a tempo pieno e indeterminato e lo stipendio potrà arrivare a 1600 euro al mese in base al livello di esperienza del candidato. Il luogo di lavoro sarà Calusco d'Adda (Bergamo), si lavorerà dal lunedì fino al venerdì e saranno considerati preferibilmente coloro che sono domiciliati nei pressi della sede lavorativa.

Per finire, Green Telecomunicazioni Spa ricerca persone per un lavoro da contabile e amministrativo. In questo caso, il candidato ideale dovrà avere cinque anni di esperienza nel settore e una laurea in ambito economico. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, full-time e il dipendente dovrà dimostrarsi disponibile ad effettuare viaggi lavorativi.

La sede è a Milano, la retribuzione parte da 1800 euro al mese (più la quattordicesima) e si lavorerà fino al venerdì.

Invio del curriculum online

Per inviare il curriculum online e candidarsi alle tre Offerte di lavoro descritte sopra bisogna accedere alla piattaforma Indeed. Al suo interno, digitando 'stipendio impiegato amministrativo contabile', nel riquadro apposito apparirà l'elenco delle posizioni come impiegato contabile, tra cui quelle di nostro interesse. A questo punto occorre cliccare la propria scelta per leggerne la descrizione e infine il pulsante che consente di completare la domanda di lavoro.