Poste italiane ha pubblicato, in questo periodo, sul proprio sito aziendale, due annunci di lavoro rivolti ai laureati di entrambi i sessi. Il primo riguarda i consulenti finanziari, il secondo dei tirocini per praticanti avvocati.

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Poste Italiane bisogna recarsi sul suo sito ufficiale aziendale nella sezione "Carriere". In seguito bisognerà scegliere la posizione a cui si è interessati e cliccare su "Invia candidatura".

Cercasi laureati come consulenti finanziari

In particolare, la prima posizione aperta è quella di consulente finanziario da inserire in tutto il territorio nazionale.

La scadenza per inviare la candidatura è fissata al 27 febbraio. A tale offerta di lavoro si possono candidare tutti coloro che hanno conseguito una laurea. Non sono richieste esperienze particolari. Occorre solo avere ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office.

Tali giovani devono esser motivati a intraprendere uno stimolante percorso di crescita professionale accompagnato da un percorso di formazione che permetterà di diventare consulente finanziario. Per maggiori dettagli dopo l'inoltro della candidatura si possono rivolgere alcune domande direttamente ai recruiter. Quindi in relazione alle specifiche esigenze aziendali, si potrà esser contattati per partecipare ad un Virtual Recruiting Day, evento on line di presentazione dell’Azienda.

L’iter selettivo inizierà nei giorni a seguire l’evento e, in caso di superamento dell’intero processo, il neoassunto dovrà stipulare un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante e sarà coinvolto in percorsi di affiancamento e formazione. Viene previsto rimborso spese. Tali assunzioni a tempo determinato sono finalizzate ad inserimenti stabili nell'azienda.

Tirocini retribuiti a Roma e Napoli

Un'altra posizione è aperta rivolta a laureati in legge. Essi infatti hanno la possibilità di svolgere (presso la propria Funzione di Affari Legali) il tirocinio professionale come praticanti avvocati. Tale tirocinio ha durata di sei mesi prorogabili per altri sei ed è previsto rimborso di 600 euro mensili.

Durante il tirocinio il praticante sarà affiancato da avvocati della sezione Funzione Affari Legali e dovrà partecipare alle udienze, studiare casi pratici sul contenzioso di Poste.

Gli interessati devono possedere tali requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’UE, laurea in Giurisprudenza con la massima votazione conseguita da non più di due anni, iscrizione al registro dei praticanti di Napoli o di Roma da due mesi. C'è tempo fino al 28 febbraio per l'invio della candidatura.