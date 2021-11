Sul sito del Ministero della Giustizia - sezione 'Ministero Informa'- è stato pubblicato un articolo in cui vengono annunciate nuove assunzioni in attuazione al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Come dichiarato dallo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi è iniziata la fase di attuazione, che prevede procedure rapide e semplici.

Più nel dettaglio è stato previsto il reclutamento di 5.410 laureati e diplomati. In realtà già da un po' di tempo si parlava di nuove immissioni da avviarsi insieme alla riforma della giustizia civile prevista nel più breve tempo possibile.

Tali nuovi inserimenti sono infatti finalizzati a far funzionare meglio gli uffici giudiziari, sia attraverso un corposo snellimento innanzitutto delle procedure, ma sopratutto del contenzioso.

Previste assunzioni per 1660 laureati

Più in particolare una parte di posti 1660 sono destinati a laureati ( con laurea triennale, magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento). Riguardo ai posti per laureati :

180 sono per tecnico IT senior (si accede con laurea in informatica, ingegneria, fisica o equipollenti)

• 200 per tecnico di contabilità senior (si accede con laurea in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti)

• 150 per tecnico di edilizia senior (si accede con laurea in ingegneria, architettura o equipollenti)

• 40 per tecnico statistico (prevista laurea in scienze statistiche e affini)

• 1.060 per tecnico di amministrazione (richiesta laurea in legge economia e commercio, scienze politiche o equipollenti)

• 30 per analista di organizzazione (si accede con laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e affini)

Posti per diplomati: 750 per tecnici specializzati e 3000 per tecnici non specializzati

Non mancheranno anche assunzioni per diplomati: in tutto 3750.

Allo stato attuale sono previsti 750 posti per diplomati specializzati e 3.000 per diplomati non specializzati (generici).

Dei 750 tecnici diplomati: 280 unità sono riservate a tecnici IT junior, 400 a tecnici di contabilità junior, 70 a tecnici di edilizia junior . Non si sa ancora se sono previsti contratti a tempo determinato o indeterminato.

Le 3000 unità non specializzate saranno inquadrate come operatori data entry, dove viene richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In tal caso il contratto è di 36 mesi.

Prove scritte per i 8.171 Addetti Ufficio Processo

Intanto dal 24 al 26 novembre si svolgerà invece, in sedi decentrate la prova scritta di cui al bando per 8.171 Addetti all’Ufficio per il Processo sempre bandito dal Ministero della Giustizia.

Le sedi sono: Torino, Rende, Napoli, Foggia, Rimini, Roma, Cagliari, Siracusa, Catania. La prova scritta prevista dal Concorso Ufficio del Processo consiste nella risoluzione di 40 domande a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.