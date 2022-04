Unipolsai inserisce ogni settimana nuove posizioni di lavoro d'ufficio nel suo portale dedicato alle carriere. Alcune delle più recenti ricerche di risorse umane del gruppo assicurativo sono rivolte a diplomati e a laureati: i primi verranno selezionati come addetti call center inbound, mentre i secondi come addetti alle innovazioni e al credito

Le candidature online vanno effettuate sul portale indicato all'inizio senza dover rispettare scadenze.

Unipolsai: la ricerca di diplomati come addetti call center inbound

Unipolsai sta selezionando addetti call center inbound per conto della società Unipolglass.

Tale figura professionale si occuperà di un determinato lavoro d'ufficio, ovvero gestire la clientela in caso di danni ai cristalli auto. Nello specifico, il candidato scelto gestirà le telefonate dei clienti e i rapporti con i centri incaricati della riparazione. Per questo ruolo si valutano diplomati alle scuole superiori, con qualche esperienza nelle relazioni pubbliche e che conoscano Office.

Il contratto di lavoro farà riferimento alla categoria del commercio e prevede un incarico a tempo determinato ma con la possibilità di diventare indeterminato. Il luogo di lavoro è a Cervere, in provincia di Cuneo.

Ricerche di addetti alle innovazioni e al credito, candidature aperte a laureati

Attualmente Unipolsai inoltre cerca addetti alle innovazioni.

La mansione consiste nel verificare i fabbisogni tecnologici dell'azienda in modo tale da ricercare gli strumenti innovativi più adatti a soddisfarli. Una volta scelte le soluzioni più idonee, il lavoratore collaborerà alla loro realizzazione grazie anche alla consulenza di soci esteri. Lo svolgimento di questo tipo di lavoro d'ufficio richiede laureati in ingegneria gestionale o economia, con esperienza di tre anni nel settore e che in precedenza siano stati coinvolti in progetti ad alto tasso innovativo.

A questi requisisti fondamentali si aggiungono la conoscenza di Office, dell'inglese e la disponibilità a spostarsi in altre sedi. L'impiegato idoneo sarà inquadrato a tempo indeterminato in base al contratto nazionale degli assicurativi. Il luogo di lavoro è a Bologna.

Per conto della società di noleggio Unipol Rental, si seleziona la figura dell'addetto al credito.

Il candidato ideale dovrà gestire il credito vantato da Unipolsai nei confronti dei clienti privati e aziendali. Per esempio, egli gestirà le richieste di pagare a rate, i rimborsi e tutti gli step necessari a recuperare l'esposizione debitoria del cliente. In questo caso sono richiesti laureati in economia con almeno tre anni di esperienza in questo campo. L'inserimento del lavoratore avverrà a tempo indeterminato secondo il contratto nazionale del commercio; il luogo di lavoro sarà Reggio Emilia.

Candidature online

Per effettuare le candidature online, si dovrà digitare 'Unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca per avere il link al portale del lavoro dell'azienda. Al suo interno bisognerà cliccare sul link che fa riferimento al gruppo Unipol per accedere alla lista delle posizioni aperte, comprese le tre descritte finora. A questo punto, un click sulla posizione di lavoro scelta ne mostrerà le caratteristiche più il pulsante 'Candidati' che consente l'invio del curriculum.