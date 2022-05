Poste Italiane ha recentemente aggiornato le posizioni aperte sul proprio sito ufficiale. In questo periodo, infatti, sta cercando diplomati da inserire in diversi ruoli professionali tra cui quello di portalettere e di sportellista. Le scadenze per presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione online sono il 25 maggio 2022 e il 31 dicembre dello stesso anno.

Lavoro Poste Italiane: selezioni aperte per portalettere entro il 25 maggio

Buone notizie per gli aspiranti portalettere: nella giornata dell'11 maggio Poste Italiane ha aperto di nuovo le selezioni per assumere postini.

Poste sta cercando diplomati nella scuola superiore che abbiano anche l'attitudine a confrontarsi con la clientela e una patente di guida in corso di validità (al fine di condurre il veicolo della società). Le figure saranno assunte in diverse regioni: soltanto per la provincia di Bolzano è indispensabile aver conseguito l'attestato di bilinguismo (per attestare la conoscenza del tedesco, oltre che dell'italiano). Non sono necessarie altre competenze specifiche. I candidati dovranno affrontare diverse prove tra cui una prova attitudinale, un esame orale e, infine, uno di guida con il mezzo utilizzato per effettuare le consegne.

Le nuove risorse saranno assunte in Lombardia, Veneto, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Marche.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate solo online entro il 25 maggio 2022 sul sito ufficiale di Poste Italiane. Il contratto previsto è a tempo determinato in base alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Poste: si cercano addetti allo sportello entro il 31 dicembre

Le selezioni che hanno una scadenza più lontana sono quelle che riguardano le figure di front-end, cioè gli sportellisti.

Queste risorse si occupano di illustrare e vendere alla clientela i servizi e i prodotti aziendali, oltre a prestare assistenza agli utenti. Anche in questo caso il tipo di contratto previsto è a tempo determinato, il quale però potrebbe tramutarsi in un indeterminato. La posizione, attualmente, è disponibile solo nella provincia di Bolzano pertanto, oltre al diploma superiore, è richiesto anche il patentino di bilinguismo (italiano-tedesco).

Le domande di candidatura a questa selezione vanno inviate entro il 31 dicembre 2022, sempre sulla piattaforma ufficiale di Poste Italiane nella sezione "Posizioni aperte". Dopo aver scelto la selezione a cui si vuole partecipare basterà cliccare su "Invia candidatura ora" pervia iscrizione al sito.