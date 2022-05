Continuano le assunzioni nel gruppo Poste Italiane, società attiva nel settore postale, finanziario e della distribuzione della corrispondenza che continua a ricercare sul territorio nazionale la figura di portalettere da reperire fra i giovani diplomati anche senza esperienza pregressa.

Assunzioni in varie regioni, candidature online

Si tratta di una buona opportunità per molti giovani in cerca di un'occupazione, i quali avranno l'opportunità di intraprendere un percorso professionale all'interno di uno dei principali gruppi presenti in Italia e di confrontarsi con professionisti del settore allo scopo di crescere sia dal punto di vista personale che professionale.

Attualmente sono aperte le assunzioni per portalettere da inserire in tutte le sedi presenti nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche.

Si ricerca la figura di portalettere, i requisiti

Le risorse che riusciranno a superare le selezioni dovranno essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: ricezione e catalogazione della posta. Inoltre, si occuperanno dello smistamento della corrispondenza presso il centro di distribuzione e della sua consegna ai destinatari. Per far ciò, dovranno utilizzare uno scooter 125 cc per il quale viene richiesta la patente di guida di categoria B. I requisiti necessari per inoltrare la candidatura sono: diploma di scuola superiore conseguita con una votazione pari o superiore a 70 centesimi, possesso della patente di guida che permette la guida del moto mezzo aziendale e per tutti coloro che si candideranno per la provincia autonoma di Bolzano servirà il possesso o il conseguimento dell'attestato di bilinguismo.

Non viene richiesta una precedente esperienza maturata nel settore postale. I portalettere saranno assunti con iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga o trasformazione a tempo indeterminato. Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati, tramite e-mail, a sostenere un test a risposta multipla e un colloquio a carattere motivazionale.

Selezioni anche per consulenti finanziari laureati

Le assunzioni sono aperte anche per giovani consulenti finanziari i quali dovranno svolgere attività di vendita e promozione dei servizi offerti dal gruppo Poste Italiane. In questo caso servirà una laurea in materie economiche, capacità di relazione e di comunicazione, ottima conoscenza del pacchetto Office e capacità nell'organizzazione della propria attività. Gli interessati alle assunzioni potranno verificare le Offerte di lavoro attive sul sito istituzionale di Poste Italiane e candidarsi direttamente online per la posizione preferita.