C'è ancora tempo per iscriversi al concorso straordinario bis che prevede almeno 14mila immissioni in ruolo per i docenti con almeno tre anni di servizio. Al momento non sono state ancora rese note le date, ma c'è tempo fino alle 23:59 del 16 giugno per presentare la domanda. Da precisare come il concorso straordinario prevede il conferimento dell'abilitazione all'atto di conferma in ruolo. Solo chi rientra nei posti disponibili nelle varie regioni d'Italia inizierà un percorso universitario affiancato all'anno di prova. Per firmare il contratto a tempo indeterminato, il docente dovrà quindi superare due prove finali prima.

La presentazione della domanda

I docenti che vogliono partecipare al concorso straordinario bis hanno tempo fino al 16 giugno per iscriversi. La registrazione dovrà essere effettuata su Istanze online alla voce “Piattaforma concorsi e procedure selettive”. Si ricorda che per accedere a Istanze online sarà necessario possedere la Carta di identità elettronica, oppure lo Spid o, in alternativa, un'utenza valida per accedere ai servizi online del ministero dell'Istruzione disponibili sul portale.

Chi può partecipare alla procedura

Per poter partecipare al concorso straordinario bis sarà necessario soddisfare alcuni requisiti. Possono partecipare alla procedura coloro che sono in possesso di specifica abilitazione alla classe di concorso cui si intende partecipare o titolo di accesso a specidica cdc o, in alternativa, un titolo equipollente conseguito all'estero.

Si precisa come i 24 cfu non sono ritenuti requisito indispensabile per la partecipazione. Gli aspiranti non dovranno tuttavia aver partecipato alle preocedure concorsuali di cui al comma 4 dell'articolo 59 oppure, pur avendo partecipato, non siano destinatari di un contratto di lavoro a tempo determinato volto a una futura immissione in ruolo.

In alternativa potranno partecipare alla procedura i docenti che, entro la fine della presentazione delle istanze, possano dimostrare di aver prestato un servizio (anche non consecutivo) di almeno tre anni presso gli istituti scolastici statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Almeno una delle tre precitate annualità dovrà tuttavia essere stata svolta sulla medesima cdc per cui si intende concorrere.

Gli step per arrivare al ruolo

Ma come si arriva al ruolo tramite il concorso straordinario bis? Prima di tutto bisognerà superare la prova orale della procedura in questione. Si formeranno le graduatorie di merito in cui saranno valutati anche i titoli dei soli vincitori del concorso. Ci sarà poi l'assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023. Al contempo, il vincitore dovrà accollarsi a proprie spese un percorso di formazione universitario con prova finale. Il candidato alla fine dovrà superare sia la prova finale prevista dall'anno di prova, sia quella prevista dal percorso universitario. Una volta passato di ruolo, il docente risulterà anche abilitato.