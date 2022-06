Sono attualmente in corso nuove assunzioni di personale nel gruppo Poste Italiane per postini e per consulenti su tutto il territorio nazionale e per front end nella provincia di Bolzano.

Recruiting in Poste Italiane per postini e addetti front end

La prima figura ricercata è quella di postino, che avrà il compito di smistare la posta in arrivo in filiale e provvedere alla consegna della corrispondenza in uscita. Fra i requisiti necessari per tale posizione c'è il possedimento del diploma e la patente B per la guida del ciclomotore in dotazione dell'azienda.

L'azienda offre un contratto a tempo determinato. L'iter della selezione prevede la somministrazione di un test attitudinale, un colloquio e test di guida del moto mezzo aziendale 125 cc. C'è tempo fino al 15 giugno per l'inoltro della candidatura. Le sedi di lavoro sono le regioni Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige,Valle d’Aosta Toscana, Marche, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia.

Un'altra figura ricercata è quella di sportellista o addetto Front end. Anche in tal caso requisito necessario per potersi candidare è il possesso del diploma. La sede di lavoro è nella provincia di Bolzano. In tal caso occorre quindi aver conseguito patentino di bilinguismo. Viene prevista un'assunzione a tempo determinato.

C'è tempo fino al 21 dicembre per l'inoltro della candidatura. Fra le mansioni da svolgere ci sarà quella di espletare procedure operative e amministrative, informare i clienti per fidelizzare e sviluppare la clientela. La selezione si articola in diverse fasi: l'esaminato dovrà risolvere vari test di ragionamento, un test di lingua inglese e superare un colloquio.

Gli esaminati ritenuti idonei riceveranno una telefonata o una email di conferma dell'esito positivo della selezione.

Infine vengono cercati anche consulenti finanziari. In questo caso, è richiesta la laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza del pacchetto Office, attitudine al lavoro in team. Si verrà assunti con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante.

L'offerta di lavoro scade il 30 giugno. La ricerca è attiva su tutto il territorio nazionale.

Come si fa ad inviare la candidatura

Per l'inoltro della candidatura occorre visitare il sito ufficiale di Poste Italiane e cliccare sulla sezione "carriere - posizioni aperte". A quel punto, dopo aver letto l'annuncio preferito, è possibile caricare i propri dati personali e il curriculum attraverso il tasto "invia candidatura ora".