Ferrero ha recentemente aperto posizioni di lavoro come specialista del marketing e capo turno, in più sta cercando operai stagionali. Le candidature online a tali posizioni non hanno scadenze e per inviare il curriculum.

L'azienda Ferrero produce, confeziona e distribuisce prodotti dolciari, è presente in più di 50 paesi e nelle sue varie sedi sparse nel mondo lavorano quasi 39.000 persone.

Ferrero offre posti di lavoro come specialista del marketing, capoturno e operai

Per il lavoro d'ufficio come specialista del marketing, Ferrero ricerca personale in grado di: pianificare gli investimenti pubblicitari, creare una strategia di prodotto e di prezzo, fornire supporto nel momento in cui si realizzano le previsioni di vendita, analizzare e contribuire al miglioramento delle politiche di marketing attuate, valutare le possibilità di crescita economica e di espansione del numero di acquirenti.

Il ruolo richiede laureati in economia o ingegneria con un anno di esperienza nel campo, conoscenza di office, dell'inglese e capacità analitiche. In questo caso l'azienda non specifica il tipo di contratto di lavoro, la cui sede di svolgimento è ad Alba, in provincia di Cuneo.

Ferrero sta selezionando personale [VIDEO] da impiegare come capoturno della logistica, figura professionale che dovrà ottimizzare i processi all'interno del magazzino. Nel dettaglio tale figura avrà i seguenti compiti: gestire i turni dei lavoratori, i progressi di carriera, l'inventario, assicurare il rispetto degli standard di sicurezza e qualità, proporre miglioramenti nell'organizzazione del flusso logistico e fornire dati sulle performance di magazzino al responsabile.

Per lavorare come capoturno all'interno di uno dei magazzini dell'azienda, è richiesta una laurea di tipo gestionale o in ingegneria meccanica ed elettronica, buona conoscenza dell'inglese. Sarà considerata positivamente anche l'esperienza di un anno nel settore. Il lavoratore svolgerà tre turni di lavoro e avrà la possibilità di trasferte all'estero.

La sede di lavoro è a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano.

Inoltre Ferrero sta selezionando operai stagionali, i quali saranno impiegati negli stabilimenti di Alba e Pozzuolo Martesana. L'annuncio ufficiale non specifica i requisiti, il contratto di lavoro si baserà su tre turni e si potrà lavorare anche il sabato e la domenica.

Le candidature online alle tre offerte di lavoro di Ferrero

Le candidature online alle offerte di lavoro di Ferrero vanno effettuate attraverso il portale del lavoro aziendale.

In particolare, per accedere a questa sezione del sito ufficiale dell'azienda bisogna digitare 'Ferrero lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare sul relativo link. A questo punto, per selezionare le posizioni descritte sopra, si possono utilizzare i riquadri in alto. Infatti, inserendo 'Italia' come località e 'Trade & Shopper Marketing' come funzione lavorativa, si avrà accesso all'annuncio per specialista del marketing. Se invece si inserisce la funzione 'Supply Chain Integrata' si avrà a disposizione l'annuncio per capoturno, mentre per quello relativo agli operai basterà selezionare la funzione 'Produzione'.

Infine, all'interno di ogni annuncio si potrà leggerne la descrizione e si troverà il pulsante 'Candidati' tramite cui registrarsi e inviare il curriculum.