Poste Italiane ha recentemente aggiornato le proprie Offerte di lavoro. In particolare sta cercando postini in tutta Italia e addetti allo sportello in Trentino Alto Adige. Per candidarsi a queste posizioni non è necessario aver maturato esperienza lavorativa, né avere particolari conoscenze. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attenendosi alle rispettive scadenze.

Offerte di lavoro portalettere: la scadenza è fissata per il 28 agosto

Sul sito ufficiale di Poste Italiane di legge che per candidarsi come portalettere non sono richieste conoscenze specifiche.

Gli aspiranti, però, devono essere in possesso di un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) e di una patente in corso di validità al fine di guidare il mezzo dell'azienda. Le figure, infatti, si occuperanno della consegna a domicilio della posta e dei pacchi indirizzati ai clienti.

L'offerta di lavoro è aperta in tutto il territorio nazionale. Per la provincia di Bolzano, oltre ai suddetti requisiti, è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. Il tipo di contratto che sarà stipulato è inizialmente a tempo determinato con la possibilità di proroga. Per quanto concerne la destinazione, i candidati potranno esprimere delle preferenze, ma saranno impiegati anche a seconda delle necessità di Poste Italiane.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inoltrate in modalità telematica entro e non oltre il 28 agosto 2022.

Assunzioni Poste: opportunità per addetti allo sportello, come inviare domanda

Gli sportellisti (figure di front end) sono delle figure che si occupano della promozione e della vendita dei servizi di Poste Italiane, cercando di esaudire le richieste della clientela.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore e del patentino di bilinguismo (italiano e tedesco). Gli addetti allo sportello, infatti, saranno inseriti nella provincia di Bolzano con un contratto a tempo determinato. La scadenza per l'inoltro della domanda è fissata al 31 dicembre 2022.

Per visionare tutte le offerte di lavoro aperte da Poste Italiane bisogna recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione "Carriere". In questa pagina si dovrà cliccare su "Posizioni aperte": a questo punto comparirà la lista di tutte le opportunità lavorative. Dopo aver scelto quella a cui si è interessati, si avrà la possibilità di leggere la documentazione da inviare per candidarsi e, infine, basterà cliccare su "Invia candidatura ora". Al fine di completare la procedura sarà necessario effettuare l'accesso o l'iscrizione al sito.