Bosch sta cercando diplomati per lavoro in fabbrica come manutentori elettrotecnici (in provincia di Cremona) e laureati in ufficio come amministratori delle vendite (in provincia di Monza Brianza) e specialisti della pianificazione (in provincia di Modena).

Il cv online va inviato attraverso la sezione carriere del sito web ufficiale dell'azienda. Non ci sono scadenze per candidarsi a queste posizioni aperte e a tutte quelle presenti sul portale aziendale.

Lavoro in fabbrica: Bosch seleziona manutentori elettrotecnici diplomati

Per lavoro in fabbrica Bosch ha bisogno di manutentori elettrotecnici diplomati.

I candidati ideali svolgeranno le seguenti mansioni: lettura di un disegno meccanico e di uno schema elettrico, pneumatico o idraulico, utilizzo del programma che diagnostica un guasto sulla linea di produzione, riparazione di ogni tipo di guasto, collaborazione con gli ingegneri quando bisogna redigere il piano degli interventi manutentivi. Per potersi candidare sarà necessario avere uno tra questi diplomi: perito elettrotecnico, meccanico e attestato di partecipazione alla scuola professionale per tecnico di manutenzione oppure titoli di studio analoghi. In aggiunta, l'azienda richiede esperienza nel settore e capacità di utilizzare i disegni e gli schemi di cui si parla nelle mansioni. Il contratto di lavoro prevede tre turni a tempo pieno presso la sede di Offanengo, in provincia di Cremona.

Lavoro in ufficio per amministratori delle vendite e specialisti della pianificazione laureati

Per lavoro in ufficio Bosch seleziona laureati da impiegare come amministratori delle vendite. I nuovi assunti si occuperanno degli ordini della clientela, dei relativi documenti e collaboreranno con i settori finanziario e logistico per la redazione di fatture e previsioni produttive.

L'azienda richieste personale in possesso di una laurea in economia o marketing, con almeno due anni di esperienza nel campo, conoscenza di Office Suite, AS400 e dell'inglese. Si lavorerà full-time presso la sede di Villasanta, in provincia di Monza Brianza.

Quanto alla selezione di specialisti della pianificazione laureati, il personale ricercato da Bosch gestirà i fornitori, controllerà il raggiungimento delle performance a livello di magazzino e ne garantirà la corretta copertura.

Per partecipare alle selezioni è indispensabile il possesso di una laurea in ingegneria logistica oppure economia, esperienza di un anno, conoscenza di Office e dell'inglese. Il lavoro verrà svolto a tempo pieno a Sant'Antonio, in provincia di Modena.

Come inviare il cv online

Per inviare il cv online e candidarsi alle tre offerte di lavoro di cui sopra è necessario per prima cosa digitare 'Bosch lavora con noi' su un motore di ricerca. Così facendo si otterrà il link che permette di accedere alla pagina web del lavoro. Al suo interno, il pulsante 'Trova lavoro' mostrerà immediatamente l'elenco delle posizioni aperte, comprensivo degli esempi descritti sopra. Cliccando sul ruolo preferito si aprirà la pagina delle sue caratteristiche la quale contiene anche il pulsante per la candidatura.