Bosch sta cercando varie figure professionali per lavoro in fabbrica e in ufficio. Per esempio, nel primo caso il personale potrà essere impiegato come addetto tornitura, mentre nel secondo come sviluppatore vendite e specialista SAP. Le candidature online per queste posizioni possono effettuarsi attraverso la piattaforma web dedicata alle carriere e non ci sono scadenze entro cui eseguire le domande di lavoro.

Lavoro in fabbrica: Bosch assume personale come addetto tornitura

Per lavoro in fabbrica Bosch assumerà personale nella veste di addetto tornitura.

Tale dipendente si occuperà di specifiche operazioni, ovvero: programmerà e attiverà le macchine utensili, riparerà e sostituirà quelle logorate, misurerà il livello di tolleranza a livello di dimensione e forma dei pezzi prodotti ed eseguirà manualmente gli interventi operativi necessari. I requisiti per accedere alla selezione saranno: capacità ed esperienza nell'utilizzo del tornio, di leggere disegni tecnici, conoscenza delle strumentazioni e degli utensili necessari all'esecuzione delle operazioni di tornitura. Previsto contratto di lavoro a tempo pieno presso la sede di Nonantola, in provincia di Modena

Bosch: lavoro in ufficio come sviluppatore vendite e specialista SAP

Bosch ha intenzione di assumere la figura dello sviluppatore vendite.

Questo tipo di lavoro in ufficio prevede alcune attività, ad esempio: collaborare con il proprio responsabile nella realizzazione della migliore strategia di espansione commerciale, scoprire nuove aree d'affari, analizzare i bisogni della clientela e concludere contratti di vendita con il supporto delle altre funzioni aziendali.

Il personale adatto a questo incarico dovrà avere una laurea in ingegneria gestionale, meccanica, nel campo dell'automazione o informatica, esperienza di almeno 2 anni nel settore e ottima conoscenza dell'inglese. Il lavoro verrà svolto full-time a Torino.

Lo specialista SAP di cui ha necessità Bosch realizzerà le innovazioni digitali da applicare alla produzione.

Per fare questo il candidato scelto utilizzerà il programma informatico SAP di cui dovrà risolvere anche gli eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, egli avrà il compito di garantire il rispetto degli standard di sicurezza in materia di uso dei dati a livello industriale. Il lavoratore ideale avrà una laurea in ingegneria gestionale o tecnologica, qualche esperienza nell'uso del software SAP per il settore manifatturiero e conoscenza avanzata dell'inglese. Si lavorerà a tempo pieno a Offanengo, in provincia di Cremona.

Candidature online senza scadenze

Le candidature online sono aperte, e non prevedono scadenze, ma per essere eseguite bisogna innanzitutto digitare 'bosch lavora con noi' su un motore di ricerca.

Ciò permetterà di ottenere il link alla pagina web aziendale dedicata alle carriere, mentre all'interno di questa il pulsante 'Trova lavoro' darà modo di controllare tutte le posizioni aperte, comprese le offerte di lavoro di cui si è discusso sopra. Per finire, un click sul ruolo preferito ne mostrerà i dettagli insieme al pulsante che consente di candidarsi.